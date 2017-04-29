Türkiye’den Vikipedi'ye Erişim Engeli

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Vikipedi'ye (Wikipedia) saatlerdir erişim sağlanamıyor. Sabah saatlerinde başlayan erişim sorununun ilk etapta Vikipedi'den kaynaklandığı tahmin edilmişti. Fakat BTK'dan yapılan açıklama sonrası olayın iç yüzü ortaya çıktı.

E-Devlet üzerinden sorgulama yaptığımızda Vikipedi'ye idari tedbir uygulandığını görüyoruz. Sorgulama sonucu olarak "Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır." ifadesi karşımıza çıkıyor.

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”

Engelin sebebi belli oldu

Vikipedi'ye Türkiye'yi IŞİD ile aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Vikipedi tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi. Türkiye'nin Vikipedi'den dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtildi.

Türkiye, Vikipedi'den ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti. Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.