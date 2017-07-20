Türkiye'den Vaerli Sığınmacılara Yardım Eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Cerablus ilçesindeki Zoğara kampı sakinlerine düzenli yardım yapmaya başladı.

Zoğara kampı, Humus ilinin Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 8 bin sivile ev sahipliği yapıyor.

AFAD ve Kızılay'ın düzenli yardım yaptığı kampta, bir adet sahra hastanesi, bir ilkokul ve bir aşevi bulunuyor.

Jeneratörlerle aydınlatılan kampın sakinleri için farklı yerlerde çeşmeler bulunuyor.

Kampın müdürü Hasan el-Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün AFAD ve Kızılay'ın yardımıyla Zoğara çadır kentinde bin 568 aileye gıda kolisi verildi. Bugün de dağıtım sürecek." dedi.

Kolilerin içinde pirinç, bulgur, yağ, makarna ve şeker gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğunu belirten Muhammed, yardımların gelecek aylarda da düzenli şekilde yapılacağını kaydetti.

"Her gün bin 500 ila bin 600 aile pişirdiğimiz yemeklerden istifade ediyor"

İHH'nın Zoğara'daki aşevi sorumlusu İsam Halife de ailelere Zoğara kampına geldikleri günden bu yana yemek pişirdiklerini dile getirdi.

"Her gün bin 500 ila bin 600 aile pişirdiğimiz yemeklerden istifade ediyor. Her gün bir öğün sıcak yemek dağıtıyoruz.'' diyen Halife, kamp sakinlerinin en sevdiği yemekleri yapmaya çalıştıklarını aktardı.

"Günlük 90-150 hastaya bakıyoruz''

Çadır kentteki sahra hastanesinde çalışan doktorlardan Muhammed Necib el-Şeyh, kamptaki sahra hastanesinde günlük 90-150 hastaya baktıklarını bildirdi.

Şeyh, "Çadır kentte durumu ağır olan hastalarımızı Cerablus'taki hastaneye sevk ediyoruz. Bu hastanemiz de Türkiye'nin desteğiyle kurulmuş bir hastanedir. Buradaki hastaları ambulanslarla sevk ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

AA