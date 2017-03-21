Türkiye'den UCM’ye BM Hâkimi Sefa Akay Tepkisi: Hükümsüzdür

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan BM hâkimi Akay hakkındaki serbest bırakma talimatına Türkiye’den cevap geldi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) "BM hâkimi Sefa Akay'ın aleyhindeki tüm hukuki işlemlerin sona erdirilmesi ve derhal serbest bırakılması" talimatına, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupla yanıt verdi. Mektupta, Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Akay'ın serbest bırakılması talimatını veren UCM’nin Türkiye'nin bağımsız yargısına müdahalede bulunup görev tanımını aştığı ve bu talebin "hükümsüz" olduğu belirtildi.

Akay'a yönelik suçlamaların UCM'deki göreviyle ilgili olmadığına değinen Sinirlioğlu, onun BM görevi dışındaki faaliyetlerinin dokunulmazlık kapsamına girmeyeceğini ve Türk Ceza Kanunu'na göre Türkiye'de işlenen suçlar nedeniyle cezalandırılabileceğini vurguladı.

Sinirlioğlu, UCM’nin Türkiye'ye "Akay'ın aleyhindeki tüm hukuki işlemleri sona erdirmesi ve onu derhal serbest bırakması" gibi bir talimat verme yetkisinin olmadığını belirtti.

UCM'nin Akay'ın serbest bırakılması talimatını BM Güvenlik Konseyine taşıyarak görev tanımını aştığını ifade eden Sinirlioğlu, Türkiye'nin bağımsız yargısına "alenen ve endişe verici bir şekilde müdahalede bulunulduğunu" belirtti.

Türkiye'nin "yetkilerini kötüye kullanan bir mekanizma"nın talimatını yerine getirmeyeceğini aktaran Sinirlioğlu, söz konusu talimatın "hükümsüz" ve "geçersiz" olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA