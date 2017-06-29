Türkiye’den PYD/PKK’ya Mare-Azez Ültimatomu

Azez-Mare hattında PYD işgalinde bulunan 14 köy ve kasabanın boşaltılması konusunda ABD güvence verdi. Mutasim Billah Tugayı’na bağlı muhalifler adına arabulucu olarak görevlendirildiği müzakere sureci 3,5 ay önce başlamasına rağmen ABD-PKK ittifakı oyalama taktiği ile bölgeyi boşaltmayarak mevzilerini daha da güçlendirme yoluna gitti.

TSK’dan 'Hazır Olun' Talimatı

TSK tarafından izlenen hareketlilik, PYD’nin saldırı hazırlığı olarak yorumlandı. Artan tacizler sonrası Genelkurmay, tüm muhalif gruplara 'hazır olun' talimatını verdi. TSK-ÖSO ittifakı Azez’den Mare hattına uzanan 24 kilometrelik işgal altındaki 14 yerleşim biriminin derhal boşaltılması ültimatomu verdi. 2016 Şubat'ında Rusya’nın yoğun hava desteği ile Tel Rıfat ve çevresini işgal eden PKK-PYD militanları ile ÖSO arasında 3,5 ay önce çekilme görüşmeleri başladı. ÖSO bileşeni Mutasım Billah Tugayı Komutanı Ebu Abbas ile iki ABD’li subay ve üç PKK temsilcisi arasında görüşmelerden sonuç alınamadı.

25 Km’lik Alana Tank Sevkiyatı

Tel Rıfat ilçesi ile çevre köylerin çatışmasız teslimi konusunda PYD’nin sürekli yeni şartlar öne sürerek zaman kazandığını belirten Muhammed Fatih Tugayi Komutanı Albay Zuheyir İstanbuli bu zaman zarfında terör örgütünün TSK ve ÖSO’ya ait noktalarla sivil yerleşimlere havan ve füze silahlı saldırılarını artırdığını söyledi. Muhalif komutan, başta Tel Rıfat olmak üzere Fırat Kalkanı’na tehlike arz eden tüm yerleşim birimlerinin Suriye PKK’sından temizlenmesi gerektiğini, bu konuda TSK ile aynı kararlılıkta hareket ettiklerini belirtti. Teröristlerin ABD’li komutanların himayesinde toplantılara katıldığını kaydeden Albay İstanbuli, “PKK-PYD, “25 kilometrelik hat boyunca tank, zırhlı, silah, cephane ve militan takviyesi yaparak saldırı hazırlığı yapıyor, ayrıca bu alan 4 metrelik hendekler kazılarak güvenli hale getirilmeye çalışılıyor” diye konuştu.

Stratejik nokta Minnak

Azez’e 3,5 kilometre uzaklıkta yer alan ve 2013 yılında özgürleştirilen Minnak askeri havalimanı PYD işgalindeki en önemli nokta özelliği taşıyor. İsmi Serok Apo Havaalanı olarak değiştirilen Minnak’ta ABD’nin PYD örgütüne teslim ettiği uçaksavar ve çok sayıda tank ve füze rampaları bulunuyor. Mare başta olmak üzere bölgede saldırılara hedef olan sivil ve askeri noktalarında Minnak’ta konuşlu havan ve füzelerle vurulduğu bildiriliyor.

İşte o beldeler

TSK-ÖSO ittifakının boşaltın ültimatomu verdiği köy ve kasabalar şunlar: Tel Rıfat, Marenez, Malikiye, Meryemiyn, Minnak, Ayn el Dakne, Şeyh İsa, Hurbıl, Kefer Nahe, Kefer Nasih, Sed el Şehba, Um el Kura, Hasecik ve Cideyde.

Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak