Türkiye'den Myanmar'a Kınama

Dışişleri Bakanlığı'nın, Myanmar'ın Rakhayn Eyaleti'nde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıların ardından güvenlik güçlerinin operasyonlarının ciddi bir insani krize sebebiyet vermesinden derin endişe duyduğu belirtilerek, orantısız güç kullanımının kınandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Myanmar’da Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıların ardından Myanmar güvenlik güçlerinin operasyonlarının ciddi bir insani krize sebebiyet vermesinden derin endişe duyulduğu ve güvenlik güçlerinin yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin yerlerinden edilmesine neden olan orantısız güç kullanımını kınandığı ifade edildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu konudaki endişelerimiz Myanmar makamlarına aktarılmıştır. Operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesinin, yerlerinden edilmiş yeni kişiler yaratılmamasının, bölgeye insani yardımın kesintisiz olarak sağlanmasının önemi vurgulanmıştır."

Myanmar’dan Bangladeş’e geçmeye çalışan Rohingalara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve bu konudaki yardım teklifinin Bangladeş makamlarına iletildiğinin aktarıldığı açıklamada, "İİT Genel Sekreteri ile görüşülerek Örgütün biran önce hareket geçmesi beklentimiz dile getirilmiştir. İİT İcra Komitesi üyesi ülkeler nezdinde de girişimde bulunulmaktadır." ifadesine yer verildi.