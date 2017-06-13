Türkiye’den Katar’a 5 Günde 15 Uçak Yardım Gitti

Gıda sevkiyatını ekonomi Bakanlığı'na bağlı birimler özel sektörle iletişime geçerek organize ediyor. Günlük sütün bile taşındığı Türk Hava Yolları uçakları her gün Katar'a 3 sefer düzenliyor

Krizin başladığı günden bu yana THY'nin kargo uçaklarıyla 15 seferde İzmir'den bin ton gıda ve içecek Doha'ya sevk edildi.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ablukası altındaki Katar'ın gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ekonomi Bakanlığı harekete geçti.

Ekonomi Bakanlığı'nın organizasyonuyla başlayan sevkiyat kapsamında, İzmir'den beş günde 15 kargo uçağı ile Katar'a gıda gönderildi. THY'nin A330 kargo uçakları, her gün üç kez Doha'ya gıda ürünleri götürmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanıyor.