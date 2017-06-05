Türkiye'den Katar Konusunda Yaşanan Krize İlk Tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'den Katar konusunda yaşanan uluslararası krize ilk tepki basın toplantsı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Bakan Çavuşoğlu, 'Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için destek veririz' dedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar ile diplomatik ilişkileri kesti. Dört ülkeye saatler sonra Yemen ve Libya da katıldı. Katar'ın 'terörist' gruplara destek verdiğini savunan ülkeler, Doha yönetiminin bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini ileri sürüyor.