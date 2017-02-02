Türkiye’den İşgalci İsrail'e Yasa Dışı Yerleşim Yeri Tepkisi

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02.02.2017 09:05
Türkiye’den İşgalci İsrail'e Yasa Dışı Yerleşim Yeri Tepkisi
Türkiye İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail'in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesinin kaygı uyandırdığı kaydedildi.

 

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