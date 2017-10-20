Türkiye’den Avusturya’ya “Köpekli Arama” Mukabelesi

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Viyana'ya gidecek Avusturya vatandaşı yolcuların üst ve valiz aramaları polis köpeği eşliğinde yapıldı.

Akşam saatlerinde tarifeli seferle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmek için pasaport kontrolünden geçen yolcular, uçağa hareket etmek üzere otobüse binecekleri terminale geldi.

Boarding işlemleri için sıraya geçen yolcuların biletleri ve pasaportları kontrol edildi.

Polis ekipleri yaptıkları kontrollerde pasaportunda Avusturya vatandaşı yazan yolcuları terminalde bulunan alana yönlendirdi. Söz konusu yolcuların üstü ve valizleri K9 köpeğiyle arandı.

Kontrollerin ardından yolcular, uçağa binmek üzere otobüslere yönlendirildi. Türk vatandaşları, Avusturya vatandaşı olan Türkler ile diğer ülkelerden gelen yolculara ise bu uygulama yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'daki yolcuların polis köpeğiyle aranmalarına tepki göstermişti

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya'daki Viyana Schwechat Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) yolcularının polis köpeğiyle aranmalarına tepki göstermişti. Açıklamada, Viyana Schwechat Havalimanı'nda bir gümrük memurunun uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı, bunun üzerine, aynı gece Viyana Başkonsolosluğu yetkililerinin havaalanına giderek, inceleme yaptığı bildirilmişti.

Söz konusu açıklamada, "Bu tür aramaların, ihbar yapılması üzerine ve nadiren, tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir. Viyana Büyükelçiliğimizce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, görüntülerdeki uygunsuz kontrol şekline dikkat çekilmiş ve ilgili Avusturya makamlarının, bilhassa da gümrük muhafaza memurlarının uyarılmaları talep edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

AA