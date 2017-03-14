Türkiye’den Avrupa Birliği’nin Hollanda Açıklamasına Tepki

Türkiye’nin "ölçüsüz açıklamalardan kaçınması" için çağrıda bulunan AB’ye Türkiye Dışişleri’nden tepki geldi.

Yazılı açıklamada “AB’nin insan hakları ile Avrupa değerlerini açıkça ihlal eden Hollanda’nın arkasında durması son derece vahimdir. AB’nin bu basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın 13 Mart’ta yayımlanan ortak açıklamasında Türkiye’ye yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Objektiflikten uzak olduğu işaret edilen Birlik için “AB’nin korumacı bir tavırla üye ülke dayanışması arkasına saklanması ve insan hakları ile Avrupa değerlerini açıkça ihlal eden Hollanda’nın arkasında durması son derece vahimdir. AB’nin bu basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Türk Dışişleri, “AB’li muhataplarımız demokratik değerleri, temel hak ve özgürlükleri ancak seçici olarak uygulamakta ve sorunların çözümü için diyalog kanallarını tavsiye ederken, ülkemizin ciddi bir yaklaşımla Hollanda’nın aksine diplomasiden ve hukuktan sapmadan izlediği siyaseti görmezden gelmeyi tercih etmektedir” ifadesini de kullandı.

Dışişleri, bu tarz açıklamaların yabancı düşmanlığı ve Türk karşıtlığı gibi aşırı uçlara prim verdiğini ifade etti.

AB’nin Türkiye’ye çağrısı

Avrupa Birliği’nin 13 Mart’taki açıklamasında Türkiye’ye “ölçüsüz açıklamalar”dan kaçınma çağrısında bulunulmuştu. AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın ortak açıklamasında “AB Türkiye’yi durumu daha da kızıştırabilecek ölçüsüz açıklamalardan ve eylemlerden kaçınması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyor” ifadesi kullanılmıştı.

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