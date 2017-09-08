Türkiye’den Arakan Müslümanları İçin Çadır Kent Girişimi

HAKSÖZ-HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Arakan için çok taraflı diplomasi yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 20'ye aşkın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ayrıca eşim, oğlum, Dışişleri Bakanımız ile Aile Bakanımız Bangladeş'i ziyaret ettiler. Hamdolsun yavaş da olsa bazı konularda netice almaya başladık.

Eğer orada Bangladeş yönetimi bize bir bölgeyi tahsis ederse, daha güvenilir ve yaşanabilir kamplar kurmayı amaçlıyoruz."