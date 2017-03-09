Türkiye'den Almanya'ya Karşı İlk Hamle

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09.03.2017 13:32
Türkiye'den Almanya'ya Karşı İlk Hamle
Nihat Zeybekci, Almanya'da toplantıların yapılmaması ve Alman medyasında çıkan hakaret içeren haberlerle ilgili dava açıldığını açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  Almanya'da toplantıların yapılmaması ve Alman medyasında çıkan hakaret içeren haberlerle ilgili dava açıldığını açıkladı.

 

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