Türkiye'den ABD'ye Vize Misillemesi

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklaması yaptı

Konuyla ilgili ABD’deki Türkiye Diplomatik Misyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır"

“Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır."

Açıklamada, uygulamaya etiket vize, e-Vize Söz ve sınırda bandrol vize uygulamalarının da dahil olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Topuz, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türk Dışışileri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

Gün içinde gelecek uçaklardaki ABD vatandaşları etkilenmeyecek

Türkiye'ye gün içinde gelecek uçaklardaki ABD vatandaşlarının, vize hizmetlerinin askıya alınmasından etkilenmeyeceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye gün içerisinde gelecek uçaklardaki ABD vatandaşı yolcular vize işlemlerinin askıya alınmasından etkilenmeyecek.

AA