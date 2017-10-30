'Türkiye'deki Tek Faşist Parti CHP'dir'

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Bekir Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Türkiye'deki tek faşist parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir.

(IKBY'nin gayrimeşru referandumu) Barzani'nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece 'Referandumu dondurdum' demesi bu meseleyi çözmez, referandumun iptali şarttır.

AK Parti değişimin partisidir, halkın beklentilerini dikkate alarak adımlarını atar.

Vize sorunu çözülmüş değil, ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor.

(Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyeler) Almanya'nın eski başbakanı Sayın Schröder, Cumhurbaşkanımızın yakın dostu. Zaman zaman bir araya gelip Almanya-Türkiye, Türkiye-AB ilişkileri ve diğer bölge konuları hakkında görüş alışverişinde bulunurlar. Bu da o görüşmelerden bir tanesi ama bir farkı Sayın Merkel'in bilgisi dahilinde yapılan bir görüşmedir. Görüşme konusu içerisinde, Türkiye'deki yargılama sürecinde olan hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında olan herhangi bir konu kesinlikle konuşulmamıştır, görüşülmemiştir. Böyle bir olay yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir yargıdır.

(Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un istifası) Partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı bir alınacak karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey tabii, bununla ilgili yasal yollar açıktır, ona ilişkin adımlarını elbette atıp atmama konusunu kendisi değerlendirecektir.

Taşeron işçilerle alakalı hazırlıklar son noktaya geldi. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu Parlamentonun gündeminde yer alacaktır.