Türkiye’deki Mülteci Sayısı 61 Ülkenin Nüfusundan Fazla!

Ülkelerindeki savaş veya karışıklıklardan kaçarak Türkiye’ye gelen 3 milyondan fazla mültecinin sayısı, 61 ülkenin nüfusunu geçiyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük mülteci krizinin yaşandığı son yıllarda ülkelerindeki savaş veya karışıklıklardan kaçarak Türkiye’ye gelen 3 milyondan fazla mültecinin sayısı 61 ülkenin nüfusunu geçiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) yayımladığı 2015 yılı verilerine göre, dünya genelinde 21,3 milyon mülteci bulunuyor.

Türkiye ise özellikle Suriye’deki savaştan kaçan 2,8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’de Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelen 291 bin kişi de bulunuyor. Toplamda 3,1 milyondan fazla kişi, Türkiye’de mülteci olarak yaşıyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülke ile kıyaslandığında Türkiye’deki mülteci sayısı, 61 ülkenin nüfusundan daha fazla.

Mülteciler için oluşturulan kamplarda yaşayanların sayısı da bazı ülkelerin nüfusunu geçiyor.

Sadece Şanlıurfa’daki kamplarda 114 bin mülteci yaşıyor. Gaziantep’te 39 bin, Kilis’te 36 bin 885, Kahramanmaraş’ta 23 bin 709, Hatay’da 19 bin 960, Malatya’da 10 bin 236, Osmaniye’de 7 bin 250 mülteci bulunuyor.

Bu rakamlar, Tuvalu’nun 9 bin 975, Nauru’nun 10 bin 301, Palau’nun 21 bin 69, San Marino’nun 32 bin 104, Monaco’nun 38 bin 10, Liechtenstein’ın 38 bin 22, Marshall Adaları’nın 53 bin 132, Saint Kitts and Nevis’in 56 bin 780, Andorra’nın 68 bin 728, Dominica’nın 73 bin 353, Antigua ve Barbuda’nın 93 bin 659, Seyşeller’in 97 bin 539, Mikronezya’nın 105 bin 556, Tonga’nın 107 bin 797, Grenada’nın 107 bin 850, St. Vincent Grenadines’in 109 bin 895 nüfusunu geçiyor.

Ayrıca mültecilerin sayısı, 2,8 milyon nüfusa sahip Litvanya, 1,9 milyon nüfusa sahip Slovenya, 1,9 milyon nüfusa sahip Letonya, 1,2 milyon nüfusa sahip Estonya, 582 bin nüfusa sahip Lüksemburg ve 415 bin nüfusa sahip Malta gibi bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin nüfusundan da fazla.