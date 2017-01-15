Türkiye’deki Huzurevlerinde 19 Bin 818 Kişi Kalıyor
Türkiye’de “yaşlı” olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı yüzde 8 oranında iken, 2050’de bu oranın yüzde 22’yi bulması öngörülüyor.
Bu öngörüden hareketle ve artan ihtiyaçlara bağlı olarak, “yaşlı” vatandaşlara yönelik “Ulusal Yaşlanma Uygulama Programı” kapsamında birçok yeni uygulamayı hayata geçiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, binlerce yaşlıyı evde ailelerinin yanında ve huzurevlerinde destekliyor.
Huzurevlerinde Kalanların Sayısı
AA’nın bakanlığın verilerine dayandırdığı haberine göre, Kasım 2016 itibariyle bakanlığa bağlı 14 bin 439 kapasiteli 140 huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 13 bin 159 kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 9 bin 514 kapasiteli 170 özel huzurevinde de 6 bin 659 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda hâlihazırda bakanlığa bağlı ve özel huzurevlerinde toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.
Maddî imkânı bulunmayan ve bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan bakıma muhtaç yaşlıların bütün masrafları devlet tarafından karşılanırken, bu kapsamda 4 bin 533 kişi ücretsiz bakım hizmeti alıyor.
160 Bin Kişi Ailesinin Yanında Bakılıyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye genelinde yaşlılara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bakanlık olarak yaşlı vatandaşları hayatın her anında desteklemenin, aile ortamında, huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın aslî görevleri olduğunu vurguladı.
Huzurevi hizmetinden önce yaşlıları talepleri doğrultusunda ailelerinin yanında desteklemeyi çok önemsediklerini aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önceliğimiz, yaşlılarımızın aileleriyle, bu olamıyorsa da sıcak bir yuvanın güvenli ortamında kalmalarını sağlamak. Bu yüzden ‘evde bakım’ hizmetimizi çok önemsiyorum. Yaşlılarımız, mümkün olduğunca ailesiyle veya kendi evlerinde kalmayı tercih etmektedir. Bakanlık olarak bizler de büyüklerimizin en çok ailelerinin yanlarındayken mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyoruz. Bu nedenle toplumumuzu rahatlatacak ‘evde bakım’ hizmetini destekleyen çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda 160 bin kişiye ‘evde bakım’ desteği veriyoruz.”
Yaşlı Yaşam Evlerinde Eşler Birlikte Kalabiliyor
Yaşlılara yönelik yeni hizmet modellerinin de uygulandığını belirten Kaya, bu kapsamda Yaşlı Yaşam Evleri ile Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) hayata geçirildiğini anımsattı.
Bakan Kaya, genellikle şehir merkezlerinde ve toplu yaşam alanlarında, müstakil ev veya apartman olarak açılan 3-6 kişinin birlikte kaldığı Yaşlı Yaşam Evleri’nde vatandaşların eşleri veya tek başına kalabildikleri bilgisini vererek, “Kasım 2016 itibariyle bakanlığımıza bağlı 160 kapasiteli 41 Yaşlı Yaşam Evi’nde 154 yaşlı sâkinimize ev sıcaklığında hizmet sunuyoruz.” dedi.
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