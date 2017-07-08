Türkiye’deki Gösterilerden Büyük Anlamlar Çıkaran Cem Özdemir Söz Konusu Almanya Olunca!

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, göstericileri yerden yere vuran Alman polisine destek verdi.

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi'ne karşı on binlerce gösterici iki gündür sokaklar protesto gösterileri düzenliyor. Dünya liderlerini ağırlayan kent adeta savaş alanına dönmüş durumda.

Alman güvenlik güçleri, şiddetini artıran olaylara karşı sert müdahalelerde bulunmaya başladı. Polis, operasyonlarla evlere baskınlar düzenleyebileceğini açıkladı. Ayrıca Alman Özel Kuvvetler de müdahalelere katıldı.

"Protestolar anlamsız"

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in olaylara karşı ifadeleri ise dikkatleri çekti. Katıldığı her platformda Türkiye'yi karalayan ve protestolara destek veren Özdemir, Almanya için çelişkili bir tutum sergiledi. Gösterileri anlamsız bulduğunu ifade eden Özdemir, Alman polisi içinse destek mesajı yayımladı.

Sinnlose Gewalt macht mich fassungslos & wütend.Hat mit Protest nichts zu tun.Alles Gute den verletzten Polizisten. #Schanzenviertel #G20HAM — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 8 Temmuz 2017

Tepki yağıyor

Vatandaşlar, söz konusu tweetin altına Özdemir'in Gezi olayları boyunca verdiği provokatif destek mesajlarını hatırlatan görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Yeni Şafak