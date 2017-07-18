Türkiye'deki Cezaevlerinde 85 Bin 406 Tutuklu Var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 15 yerde bölge adliye mahkemesi, ayrıca 8 yerde bölge idare mahkemesi kurulmasına ilişkin daha önce karar aldığını hatırlattı.

Bu mahkemelere birinci sınıf hakim ve savcıların atanması gerektiğini anlatan Bozdağ, yargıyla da geniş istişareler yapmak suretiyle ilk olarak 7 bölge adliye mahkemesinin faaliyete geçirilmesi kararı alındığını ve gerekli atamaların yapıldığını dile getirdi.

Bakan Bozdağ, geriye kalan bölge adliye mahkemelerinin kademeli olarak 2019 yılının eylül ayına kadar faaliyete geçeceği bilgisini verdi.

"Yeni bir bölge idare mahkemesi kurmayacağız"

Bölge idare mahkemelerinin ise şu anda ihtiyacı karşıladığını söyleyen Bozdağ, bu nedenle yeni bir bölge idare mahkemesi kurmayacaklarını kaydetti.

Kapanmış adliyelerin yeniden açılması gibi bir çalışmalarının bulunmadığını aktaran Bozdağ, ihtiyaç olan ve nüfusu artan yerlere adliyelerin kurulabileceğini bildirdi.

Bozdağ, şu anda cezaevlerinde bin 737'si tutuklu, bin 47'si hükümlü olmak üzere toplam 2 bin 784 çocuğun kaldığına değindi.

Bugün itibarıyla Türkiye'deki cezaevlerinde 85 bin 406 tutuklu bulunduğuna işaret eden Bozdağ, "Aynı yatağı kullanan hükümlü bulunması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

AA