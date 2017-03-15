Türkiye’de Yaklaşık 3 Milyon Suriyeli Kayıt Altında

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15.03.2017 22:34
Türkiye’de Yaklaşık 3 Milyon Suriyeli Kayıt Altında
Türkiye'de bulunan 2 milyon 957 bin 454 Suriyeli, biyometrik verileriyle kayıt altına alındı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de bulunan 2 milyon 957 bin 454 Suriyelinin biyometrik verileriyle kayıt altına alındığı bildirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından, kayıt altına alınan Suriyeli, koruma başvurusunda bulunan kişi, yakalanan düzensiz göçmen ve ikamet izni alan yabancı sayıları paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de yaşayan 1 milyon 580 bin 866'sı erkek, 1 milyon 376 bin 588'i kadın olmak üzere 2 milyon 957 bin 454 Suriyeli, biyometrik verileriyle kayıt altına alındı.

Erkek Suriyeliler arasında çoğunluğu 246 bin 439 ile 19-24 yaşındakiler, kadınlarda ise 205 bin 821 ile 5-9 yaşındakiler oluşturdu.

Geçici koruma statüsü altında ülkede yaşayan Suriyeli sayısı, 2011'den itibaren sürekli artış gösterdi. 2012'de 14 bin 237 Suriyeli geçici koruma statüsüne alınırken, bu sayı 2017'de 2 milyon 957 bin 454'e ulaştı.

Paylaşımlarda, 1998-2016 yılları arasında yakalanan düzensiz göçmen sayılarına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Güvenlik birimlerince, son 19 yılda 1 milyon 281 bin 969 göçmen yakalandı. 1998'de yakalanan 29 bin 426 göçmen sayısı, 2016'da 174 bin 466'ya yükseldi.

2005-2016 yıllarında 3 milyon 258 bin 207 yabancı ikamet izni alarak Türkiye'de yaşamaya başladı. Geçen yıl 461 bin 217 yabancı, ikamet izni alarak Türkiye'ye yerleşti.

AA

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