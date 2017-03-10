Türkiye’de Trafiğe 1 Ayda 128 Bin 648 Araç Eklendi!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017’ye ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, ocak sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 20 milyon 98 bin 994’ten 21 milyon 211 bin 701’e yükseldi. Bu araçların yüzde 53,8’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ocakta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 128 bin 648 oldu. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 65,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 22,3 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile motosiklet, yüzde 3,3 ile traktör izledi. Bunların yüzde 4,4’ü minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.
Aralık 2016’ya Göre Yüzde 26,9 Oranında Arttı
Bu yılın ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Aralık 2016’ya göre yüzde 26,9 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 29, minibüste yüzde 20,7, otobüste yüzde 41,1, kamyonette yüzde 85,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 75,3 oldu. Kamyon yüzde 12,5, motosiklet yüzde 27,1, traktör ise yüzde 45,6 azaldı.
Ocakta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 15,9 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 23,6, kamyonette yüzde 14,3, motosiklette yüzde 5,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,3, traktörde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 26,2, otobüste yüzde 10, kamyonda ise yüzde 49,1 azalış kayıtlara yansıdı.
Söz konusu ayda 128 bin 648 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 7 bin 371 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 121 bin 277 arttı.
Kaynak: AA
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