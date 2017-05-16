Türkiye’de Nüfusun Yüzde 16,3’ünü Gençler Oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2016” araştırmasına göre, geçen yıl itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 16,3’ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Araştırmaya göre, ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 989 bin 42 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51,2’si genç erkek, yüzde 48,8’i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara yansıdı.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,5 ile Hakkâri oldu. Bu ili yüzde 23,9 ile Şırnak ve yüzde 23,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 13,2 ile Muğla, yüzde 13,5 ile Balıkesir, yüzde 13,7 ile Sinop olarak sıralandı.

Kaynak: AA