Türkiye’de Konut Fiyatları Yüzde 1,16 Oranında Arttı

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17.04.2017 17:08
Türkiye’de Konut Fiyatları Yüzde 1,16 Oranında Arttı
Türkiye genelinde konut fiyatları martta bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8,93 arttı.

Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan “REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi” ve “REIDIN Emlak Endeksi” mart ayı sonuçları açıklandı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,23, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,36 artış yaşadı. Endeks, başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 73,70 arttı.

Mart ayında İstanbul’daki markalı konut projeleri Anadolu Yakası’nda yüzde 0,28, Avrupa Yakası’nda yüzde 0,06 fiyat artışı kaydetti. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 9,9 puan daha fazla artış gösterdi.

Markalı projelerden konut satın alan tüketicinin banka kredisi kullanma oranı mart ayında yüzde 33 olarak gerçekleşti. Kasımda yüzde 15, aralıkta yüzde 22, ocakta yüzde 27 olan banka kredisi kullanım oranı, şubatta yüzde 48’e yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Konut Fiyatlarının En Çok Yükseldiği Kent Bursa

Türkiye genelinde 68 il, 242 ilçe ve 1.202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endeksi’nin mart sonuçlarına göre, konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,93 artış gerçekleşti.

Mart ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği kent yüzde 2,11 ile Bursa oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatları en çok yüzde 1,04 ile Çankırı’da azaldı. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,14 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA

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