Türkiye’de İşsizlik Oranı Yüzde 13’e Yükseldi!

»Ana Sayfa»Ekonomi
17.04.2017 11:32
Türkiye’de İşsizlik Oranı Yüzde 13’e Yükseldi!
Türkiye’de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yükselerek yüzde 13’e çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017’ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak, 3 milyon 985 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, aralıkta yüzde 12,7 seviyesinde bulunuyordu.

Ocakta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puanlık artışla yüzde 24,5’e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 2 puanlık artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam Oranı Yüzde 44,8

İstihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 397 bin kişi artarak 26 milyon 672 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 44,8 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 81 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 317 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 6,5’i inşaat, yüzde 55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ocakta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı değişmezken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaatın payı 0,2 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0,6 puan arttı.

İş Gücüne Katılma Oranı Yükseldi

İş gücü, ocakta 2016’nın aynı dönemine göre 1 milyon 93 bin kişi artarak 30 milyon 658 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 51,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 71,5’i, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32’yi buldu.

Ocakta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 32,5 oldu.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İstihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 230 bin kişi artarak 27 milyon 534 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,3 çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 10 bin kişi azalarak 3 milyon 697 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,5 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 111 bin, sanayi sektöründe 9 bin, inşaat sektöründe 13 bin, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trafik Sigortasında Tavan Belli Oldu11 Nisan 2017 Salı 09:05
  • “Üç Ayda 760 Bin 150 Vatandaşımız İş Sahibi Oldu”10 Nisan 2017 Pazartesi 15:30
  • İhracat ve İthalat Beklenti Endeksleri Arttı10 Nisan 2017 Pazartesi 12:43
  • Vergi İndiriminin Süresi Uzatıldı10 Nisan 2017 Pazartesi 11:41
  • Esnafın Vergi Borçlarına Yapılandırma Geliyor10 Nisan 2017 Pazartesi 11:00
  • Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?06 Nisan 2017 Perşembe 15:14
  • Mart Ayında En Çok Mandalinanın Fiyatı Arttı!03 Nisan 2017 Pazartesi 16:24
  • Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı03 Nisan 2017 Pazartesi 10:25
  • İhracat Yüzde 19 Arttı01 Nisan 2017 Cumartesi 10:58
  • Genç Çiftçilere 483 Milyon Liralık Destek31 Mart 2017 Cuma 12:59
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim