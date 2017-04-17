Türkiye’de İşsizlik Oranı Yüzde 13’e Yükseldi!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017’ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak, 3 milyon 985 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan yükselerek yüzde 13 oldu.
İşsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, aralıkta yüzde 12,7 seviyesinde bulunuyordu.
Ocakta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puanlık artışla yüzde 24,5’e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 2 puanlık artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.
İstihdam Oranı Yüzde 44,8
İstihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 397 bin kişi artarak 26 milyon 672 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 44,8 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 81 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 317 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 6,5’i inşaat, yüzde 55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.
Ocakta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı değişmezken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaatın payı 0,2 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0,6 puan arttı.
İş Gücüne Katılma Oranı Yükseldi
İş gücü, ocakta 2016’nın aynı dönemine göre 1 milyon 93 bin kişi artarak 30 milyon 658 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 51,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 71,5’i, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32’yi buldu.
Ocakta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 32,5 oldu.
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İstihdam
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 230 bin kişi artarak 27 milyon 534 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,3 çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 10 bin kişi azalarak 3 milyon 697 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,8 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,5 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 111 bin, sanayi sektöründe 9 bin, inşaat sektöründe 13 bin, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı.
- Yorumlar 0
- Kürtlerin Referandum Tercihini Nasıl Okumalı? Erdal Eker YorumladıErdal Eker, 16 Nisan Referandumunu Kürt illerindeki sonuçları açısından sitemiz okuyucuları için değerlendirdi.
- Referandum Sonucunu Nasıl Okumalı: S. Bülent Yılmaz YorumladıReferandumda resmi olmayan sonuç değişiklik paketine geçit vermekle birlikte sonucun özellikle AK Parti açısından beklenenin çok gerisinde olduğu anlaşılıyor. Serdar Bülent Yılmaz’dan ortaya çıkan tabloyu sitemiz için yorumlamasını istedik.
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- 16 Nisan Referandumu: Dostun Sevinci Neden Buruk? Yılmaz Çakır Yorumladı
- Seçmen Hangi Partiye Ne Demek İstedi? Atilla Yayla Yorumladı
- YSK, Referandumdan “Evet” Çıktığını Duyurdu!
- “Mühürsüz Pusula Kararı Sisteme Tek Bir Oy Girilmeden Alındı”
- Türkiye’de Sera Gazı Emisyonu Arttı!
- İHH Suriye Halkına 3 Ayda Bin 518 Tırlık Yardım Gönderdi
- İki Artı İki Dört Etmedi
- Türkiye’de İşsizlik Oranı Yüzde 13’e Yükseldi!
- Referandum Sonucunu Nasıl Okumalı: S. Bülent Yılmaz Yorumladı
- Kürtlerin Referandum Tercihini Nasıl Okumalı? Erdal Eker Yorumladı
- Amerika’nın Modern Köleleri: New York’taki 60 Bin Evsiz
- Diyarbakır’da Okulun Önünde Çatışma: 2 Ölü
- 16 Nisan Referandumu: Dostun Sevinci Neden Buruk? Yılmaz Çakır Yorumladı
- Referandum Sonucunu Nasıl Okumalı: S. Bülent Yılmaz Yorumladı
- Rahle İlim ve İrfan Derneği’nde Endülüs Müslümanları Konuşuldu
- Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Sonuçlarına Dair İlk Açıklama
- Fransa'da Nükleer Protestosu
- Kürtlerin Referandum Tercihini Nasıl Okumalı? Erdal Eker Yorumladı
- “Suriye’de Yabancı Güçler” Olmasın; Güzel Ama Ya İran?
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlardan İkisi Tutuklandı
- “Dünyada 2 Milyar Kişi Kirli Su İçiyor”
- Erdoğan: Evet'le Hayır'ı Aynı Kefeye Koyamam
- Tahliye Bölgesinde Patlama: Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim