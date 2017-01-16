Türkiye’de İşsizlik Oranı Arttı!

Türkiye’deki işsizlik oranının, Ekim 2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2016’ya ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye’de işsizlik oranı, Ekim 2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Eylül 2016’da geçen yılın aynı dönemine göre 420 bin kişi artmış ve 3 milyon 523 bin kişiye ulaşmış, işsizlik oranı ise 1 puan artarak yüzde 11,3 olmuştu.

İstihdam Edilenlerin Sayısı Arttı

İstihdam edilenlerin sayısı, Ekim 2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi arttı ve 27 milyon 267 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişmedi ve yüzde 46,2 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 579 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,5’i tarım, yüzde 19,4’ü sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 53,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ekim 2016’da bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, sanayi sektörünün payı 0,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,6 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İş Gücüne Katılma Oranı Yükseldi

İş gücü, Ekim 2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 911 bin kişi artarak 30 milyon 914 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 artarak yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 33,1 olarak gerçekleşti.

Ekim 2016’da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 33,9 oldu.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İstihdam Azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, Ekim 2016’da bir önceki döneme göre 23 bin kişi azalışla 27 milyon 312 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 46,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 117 bin kişi artarak 3 milyon 611 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 11,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,4 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 69 bin, inşaat sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 22 bin, hizmet sektöründe 66 bin kişi arttı.

Ücretli veya Yevmiyeli Sayısı 18 Milyon 494 Bin

İstihdam edilen 27 milyon 267 bin kişinin 18 milyon 494 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,8’e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 519 binini (yüzde 16,6) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 42 binini (yüzde 11,2) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 212 binini (yüzde 4,4) işverenler oluşturdu.

Kaynak: Al Jazeera, AA