Türkiye’de İşsizlik Oranı Ağustosta Azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranında 0,1 puanlık gerileme kaydedildi.

Ağustosta tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 20,6’ya çıktı.

İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 0,7 puanlık azalışla yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

İş Gücüne Katılma Oranı Yükseldi

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi artarak 28 milyon 828 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.

İş gücü, ağustosta 2016’nın aynı dönemine göre 1 milyon 266 bin kişi artarak 32 milyon 233 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1,1 puan artışla yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 34,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İstihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, ağustosta bir önceki aya göre 204 bin kişi artarak 28 milyon 337 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 47,2’ye çıktı.