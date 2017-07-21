Türkiye’de İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Zulümleri Protesto Edildi

Şanlıufa

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, cuma namazının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Ali Acar, yaşanan cinayetlerin ve dökülen kanların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ümmet açısından artık bıçağın kemiğe dayandığını aktaran Acar, "Müslümanlar olarak bu acıyı hissetmek ve ümmetin namusu olan ve uğruna binlerce kurban verildiği Kudüs davasına sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terketmelidir." diye konuştu.

Konuşmalar arasında gruptakiler sık sık İsrail aleyhine "Kahrolsun İsrail", "Zalimler için yaşasan cehennem" "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Açıklamanın ardından yapılan duanın ardından gruptakiler dağıldı.

Malatya

Malatya'daki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ise Hacı Yusuf Taş Camisi önünde toplandı.Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, siyonizmin son oyununun Mescid-i Aksa olduğunu belirti.

Yaşanan olayların İsrail'in dediği gibi basit bir güvenlik olayı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Biz İsrail'in güvenlik kavramından ne anladığını iyi biliyoruz. Mescid-i Aksa'da son zamanlarda yaşananlar, İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın en önemli halkasıdır." dedi.

Açıklamanın ardından gruptakiler "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" ve tekbirler getirdikten sonra dağıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ise Ulu Cami önünde toplanarak, Demokrasi Parkına kadara yürüdü.Burada gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şubesi üyesi Hamit Arslan, İsrail'in işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmesi gerektiğini söyledi.

Mescid-i Aksa derhal ibadete açılması gerektiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki tüm kutsal mekanlar, Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içerisinde korunmalıdır. Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır. " ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından dua eden gruptakiler daha sonra olaysız dağıldı.

Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde Fuat Yağcı Camisi'nde cuma namazı çıkışı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına tepki gösterildi. Kentte 57 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen basın açıklamasına katılanlar, slogan attı ve tekbir getirdi.

Platform Sözcüsü Zeynel Tepe, İsrail askerlerinin 4 Haziran 1967'den bu yana, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı işgal ettiğini söyledi.

Müslümanların ilk kıblesindeki kuşatma ve baskının artarak sürdüğünü, bundan dolayı Filistinlilerin yüzyıllardır Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanı korumak için bedel ödediğini kaydeden Tepe, ancak Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların sahip çıkması gereken bir mabet olduğunu vurguladı.

İsrail'in yıldırma ve unutturma politikası izlediğini aktaran Tepe, "Filistinliler asla yalnız bırakılmayacak, Mescid-i Aksa asla terk edilmeyecektir. Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak imanımızın, vicdanımızın ve insanlığımızın ortak sorumluluğudur." dedi.

Siirt

Siirt'te de Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde kılınan cuma namazı çıkışında, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt Temsilciliği öncülüğünde "Kızgınlık Cuması" konulu basın açıklaması yapıldı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Üyesi Ahmet Asut, yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs'te İsrail'in bu sefer gözlerini tekrar Müslümanlar için büyük değer taşıyan Mescid-i Aksa'ya diktiğini söyledi.

Uzun zamandan beri ilk defa Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamadığını belirten Asut, "Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp, alınların secdeye varmasına da engel olmaktalar. Müslümanlara ait mukaddes mekana bir saldırı olan bu tehlikeli girişim, İslam ümmeti açısından asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu pervasızlığın bir sonraki aşaması bu kutsal mekanı tamamen işgal edip hakimiyet kurmaktır." dedi.

Siyonist rejimin İslam aleminin nabzını ölçerek adım attığını dile getiren Asut, İsrail'in İslam ülkeleri liderlerinin tepkisizliği ve Müslüman halkların sessizliğinden cesaret aldığını aktardı.

İstanbul / Bayrampaşa

Bayrampaşa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Genç İnisiyatif Platformu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Yahya Kemal Parkı'nda bir araya gelen platform üyeleri, "Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında" sloganıyla eylem düzenledi.

"Kudüs bizimdir bizim kalacak", Kudüs'e selam direnişe devam" ve "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi.

Platform Sözcüsü İsmail Aşçı yaptığı açıklamada, Allah tarafından Mescid-i Aksa'nın mübarek kılındığını ve Müslümanlara emanet edildiğini söyledi.

İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri, Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği tarafından kınandı.

Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği'ne bağlı bir grup, "Zalim İsrail, Mescid-i Aksa'ya dokunma, yanarsın" pankartı açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği Başkanı Bülent Gürpınar, işgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarının kabul edilemez hale geldiğini ifade ederek, bu durumu şiddetle kınadıklarını söyledi.

Konya

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Konya'da protesto edildi.

Kent merkezindeki tarihi Kapu Camisi'nde, cuma namazının ardından toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Yusuf Bahçeci, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olmasından dolayı büyük değer taşıdığını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın yarım asırdır İsrail işgali altında tutulduğunu ifade eden Bahçeci, Müslümanların ibadetlerine de müdahale edildiğini aktardı.

Bahçeci, Müslümanlara yönelik yapılan eziyet ve zulme karşı çıkmanın inananların görevi olduğuna dikkati çekerek, "Kudüs'te yapılanlar İslam'a karşı saldırılardır. Bunlara karşı durmak namus borcumuzdur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkiyalıklar son bulup, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise Türkiye'de Müslümanların huzurlu bir şekilde cuma namazını kıldığını, buna karşın Kudüs'te aynı şekilde namazın kılınamadığını söyledi.

Gaziantep

Gaziantep'teki gösteriler cuma namazının ardından Alaybey Camisi önünde başladı. Ellerindeki pankartlarla toplanan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak Gaziler Caddesi'ni takip ederek Balıklı Parkı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Ubeydullah Çakır, Müslümanlar için çok kutsal olan bir mekanda yapılan ihlallerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Siyonist güçlerin Müslümanların mabetlerine saldırdığını ve bazı müminleri de şehit ettiğini dile getiren Çakır, "Artık Müslümanların tahammülü kalmamıştır. Bu yapılan zulme sessiz kalamayız." dedi.

Öte yandan, Ulu Camide de toplanan vatandaşlar, slogan atarak İsrail'i protesto etti.

Kilis

Kilis'te Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, cuma namazının ardından Kayabaşı Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan İzzettin Özkeleş, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu anımsatarak, İsrail'in yarım asırdır işgal altında tutttuğu Kudüs'te gözlerini Mescid-i Aksa'ya diktiğini söyledi.

Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmadığını, bunun yanında alınların secdeye varmasına da engel olunduğunu ifade eden Özkeleş, "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Kardeşlerimize ve İslam'a yapılan zulme hep birlikte bütün Müslümanlar olarak karşı çıkmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından gruptakiler, "Kahrolsun İsrail", "Aksa üzülme Müslümanlar sizinle" gibi sloganlar atarak dağıldı.

Kahramanmaraş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Kahramanmaraş Platformu tarafından "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Mescidi Aksa'ya sahip çık" yazılı pankartlarla bir araya gelen grup, İsrail'i protesto edip şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ulu Cami önünde toplanan gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Uğur Dilipak, burada yaptığı konuşmada, İslam aleminin ilk kıblesinin hüzünlü olduğunu söyledi.

Dilipak, İsrail'in en kısa sürede yanlışından dönmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Kocaeli

İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri, Kocaeli'de protesto edildi.

İzmit ilçesinde TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği öncülüğünde AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan grup, cuma namazının ardından ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Kocaeli Teşkilat Koordinatörü Muhammed Hanefi Akbulut, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük önem taşıdığını söyledi.

İsrail'in bu kez Mescid-i Aksa'ya gözünü diktiğini ifade eden Akbulut, İsrail'in artık insanların ibadet etmesine de engel olduğunu kaydetti.

Akbulut, "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize ve İslam'a yapılan zulme hep birlikte bütün Müslümanlar olarak karşı çıkmak bizim görevimizdir. Oraya atılan bir bahaneyle Mescid-i Aksa'ya müdahale edilmiş ve İsrail güçlerince kapıları kapatılmıştır. Üç gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ve kapıya konulan metal arama dedektörleriyle sınırlı şekilde ziyarete açılmıştır. Her zaman olduğu gibi vicdanları körelmiş Batı dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur. Kudüs'e 1948'den beri yapılan işgaller bir yurtta değil, İslam'a karşı yapılan bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Bingöl

Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde cuma namazının ardından Genç Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini yapılan basın açıklamasıyla kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal Arslan, İslam coğrafyasındaki her işgalin, fitnenin ve terörün içinde yer alan ve şer odaklarının fikir babası olan, her birinde parmağı olan işgalci İsrail'in son birkaç aydır barbarlığı ve vahşiliğini Kudüs ve Mescid-i Aksa merkezli daha da arttırdığını söyledi.

İsrail'in Müslümanları kışkırtmaya yönelik davranışlarına devam ettiğini belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bizim burada ve şu an Türkiye'nin her tarafında toplanmamız sadece bir semboldür. Bu, ümmet, hak, adalet ve mazlumlar için hiçbir fedakarlık ve yardımdan hatta canımız bile feda etmekten çekinmeyeceğimizin görüntüsüdür. Kudüs, ümmetin kalbidir. Bingöl, Bağdat, Halep, Sana, Kabil, İslamabad tüm İslam şehirleri bu bedenin birer uzvudur. Hadis-i Şerif'in diliyle birinin acısı ve sevinci bir diğerinindir. Bir bedenin, uzuvları hükmünde olan ümmetin birbirinden ayrı gayrı olması, birinin diğerini düşmanına terk etmesi, ona cephe alması mümkün değildir. Bunu büyük şeytan ABD, batı, Rusya, İsrail ve diğer işbirlikçiler böyle bilmelidir. Allah, şahit olsun ki hak, adalet ve İslam adına birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içiniz."

Şırnak

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde cuma namazı çıkışı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına tepki gösterildi. Basın açıklamasına katılanlar, "Kahrolsun İsrail ", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı ve tekbirler getirdi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Temsilcisi Serdar Tatar, burada yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin 4 Haziran 1967'den bu yana, Müslümanların ilk kıblesini Mescid-i Aksa'yı işgal ettiğini söyledi.

Müslümanların ilk kıblesindeki kuşatma ve baskının artarak sürdüğünü, bundan dolayı Filistinlilerin yüzyıllardır Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanı korumak için bedel ödediğini anlatan Tatar, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların sahip çıkması gereken bir mabet olduğunu vurguladı.

İsrail'in yıldırma ve unutturma politikası izlediğini aktaran Tatar, "Filistinliler asla yalnız bırakılmayacak, Mescid-i Aksa asla terk edilmeyecektir. Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak imanımızın, vicdanımızın ve insanlığımızın ortak sorumluluğudur." dedi.

Açıklamaya, Memur-Sen, Cihannüma, Mustazaflar Cemiyeti ve bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek verdi.

Adana

Adana'da çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde Filistin bayraklarıyla 5 Ocak Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Adana İl Temsilcisi Ahmet Özen, alınların secdeyle, gönüllerin Rab'la buluştuğu ilk adres olan Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün yarım asırdır İsrail'in işgali altında bulunduğunu söyledi.

İsrail'in gözünü Mescid-i Aksa'ya diktiğini dile getiren Özen, "Acımasızca öldürülen çocukların, masum sivillerin kanı İsrail için yeterli olmayıp alınların secdeye varmasına engel olmaktadırlar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize sahip çıkmak, onlara zulum edenlere karşı durmak görevimizdir. 1948'den beri yapılan işgal hareketi ve saldırılar sadece bir ülkeye değil İslam'a yapılmıştır. Kudüs, Mekke'dir İstanbul'dur." dedi.

Daha sonra Mescid-i Aksa'da İsrail polisi tarafından öldürülen 3 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Mersin

Mersin'de de Ulu Cami önünde bir araya gelen Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri ve vatandaşlar açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti.

Kentte yaşayan bazı Filistinli ve Suriyelilerin de destek verdiği gösteride grup adına açıklama yapan Mersin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Kayacı, İsrail'in zulümlerinin bir yenisine daha tanık olduklarını söyledi.

Türkiye'den tüm İslam ülkelerine çağrıda bulunduklarını belirten Kayacı, "Mescid-i Aksa'nın tasarruf hakkının Müslümanlarda olduğunu gösterin. Mescid-i Aksa'nın derhal ibadete açılmasını, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki tüm kutsal mekanların Filistinlilerin sorumluluğunda olduğunu gösterin ve saygı içinde korunmasını sağlayın." dedi.

Grup açıklamanın ardından bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Hatay

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde de cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi.

Antakya'da Ulu Cami'den çıkan vatandaşlar Künefeciler Meydanı'nda toplandı. Sloganlar atan grup üyeleri, tekbirler getirerek İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

İHH İnsani Yardım Derneği Antakya Temsilcisi İsmail Okay, burada yaptığı basın açıklamasında, Kudüs’ün özgürlüğü için meydanlarda olduklarını söyledi.

Bir taraftan Gazze'ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatmanın devam ettiğini, diğer taraftan Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa’da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikalarının uygulandığını belirten Okay, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukun ve tüm insanlığın koruması altında olması gerektiğini dile getirdi.

Hakkari

Memur-Sen İl Temsilciliğinde toplanan Hakkari Hak ve Dayanışma Platformu (HAKDA) üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Nihat Gür, zulüm ve işgal altındaki Kudüs'ün özgür oluncaya kadar Müslümanlar için bir direniş ve başkaldırı sembolü olmaya devam edeceğini söyledi.

Gür, "İşgalci, gaspçı ve katil siyonistlerin zulmü altındaki mukaddes Kudüs ve Filistin toprakları Müslümanların ortak kaderinin sembolüdür." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Temsilcisi Orhan Temel, Hacı Sait Camisi avlusunda cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Kudüs’ün tamamen özgür olmasını istediklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa’nın ibadete açılması, ezanın Kudüs’ün her yerinde okunabilmesi, hapsedilen Filistinlilerin serbest bırakılması, Filistinlilere yönelik zulmün son bulması için Türkiye’nin dört bir yanında Filistin halkıyla dayanışma için, özgür Kudüs için meydanlara iniyor, sokaklara çıkıyoruz. Herkesi Kudüs sokaklarındaki mazlumların sesine ses katmak için bu eylemlere davet ediyoruz.

Osmaniye

Osmaniye'de de cuma namazı sonrasında Envar-ul Hamit Camisinde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki gösterdi.

Memur-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak gibi kirli bir tezgah kurduğunu belirtti.

Kahraman, Mescid-i Aksa'da son zamanlarda yaşananların İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın en önemli halkası olduğuna dikkati çekerek, "Bizim mücadelemiz sadece bizim için değil, insanlık içindir. Mescid-i Aksa'ya saldırılar devam ederse, Kudüs İsrail'in işgalinden kurtulmazsa, korkarız ki emperyalizmin oluşturduğu kaostan dolayı yorulan dünyamız daha büyük felakete düçar olacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından grup Filistin halkı için dua etti.

İzmir

İzmir'de bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Özgür Kudüs Platformu üyeleri, Konak Meydanı'ndaki Yalı Cami önünde cuma namazı sonrası bir araya geldi.

Ellerinde Mescid-i Aksa fotoğrafı, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Kudüs özgür olana kadar seninleyiz ey Aksa" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Kudüs bizimdir, bizim olacak", "Aksa onurumuzdur", "Siyonist İsrail hesap verecek" sloganları attı.

Çok sayıda vatandaşın da destek verdiği eylemde platform adına açıklama yapan Yasin Keskin, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük değer taşıdığını hatırlatarak, masumları katleden İsrail'in şimdi de alınların secdeye varmasına engel olmaya çalıştığını belirtti.

Bu zulme karşı çıkmanın tüm Müslümanların görevi olduğunu aktaran Keskin, "Kudüs'e 1948'den beri yapılan işgaller bir yurda değil, bizatihi İslam'a karşı yapılan saldırılardır. Artık öyle bir boyut almıştır ki ezan-ı Muhammedi'yi yasaklayacak kadar alçaklaşmışlardır. Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalıklar son bulup, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz." dedi.

Muş

İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Muş'ta da protesto edildi.

Merkez Tuba Camisi önünde toplanan 17 sivil toplum kuruluşu adına basın açıklamasını okuyan Muş İnsani Yardım Derneği (İYD) Başkan Yardımcısı Şerafettin Yıldız, Kudüs'ün özgürlüğü için meydanlarda olduklarını söyledi. Geçen hafta Mescid-i Aksa'nın avlusunda 3 Filistinli gencin şehit edildiğini hatırlatan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail askerleri yaraladıkları 3 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunmak için gelen ambulansların Mescid'e girişine de izin vermedi. İsrailli asker ve polislerin son yıllarda özellikle sivillere yönelik saldırıları artarak devam etmektedir. Türkiye'den çağrı yapıyoruz. İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmelidir. Mescid-i Aksa derhal ibadete açılmalı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki tüm kutsal mekanlar Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içerisinde korunmalıdır. Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır."

Bitlis

Bitlis'te Eğitim Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEST-DER), Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'i kınadı.

Cuma namazı sonrası ellerinde pankartlarla Ulu Cami önünde toplanan kalabalık, tekbir getirip slogan atarak İsrail'e tepki gösterdi. Kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de desteklediği basın açıklamasını okuyan BEST-DER Başkanı Emrullah Uysal, Kudüs'ün dünyanın sancağı olduğunu, onu elinde bulunduranın dünyaya yön ve şekil vereceğini ifade etti.

Mescid-i Aksa'nın bu manada bir hakimiyet alameti olduğunu, İslam dünyasının aydınlık günlerinin Kudüs'ün işgaliyle yerini karanlık günlere bıraktığını aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Kudüs'ün özgürlüğünü savunmadan ne özgürlük ne de insan hakları savunuculuğu yapılamaz. Kudüs sadece Filistinli Müslümanların veya Arapların meselesi değil, tüm dünya Müslümanlarının üzerinde imani bir sorumluluktur. Kudüs yüreğimizi dağlayan bir yaramızdır. Tek ümmetiz ve İslam düşmanlarına karşı birlikte hareket etmeliyiz. İslam topraklarında bugün var olan tüm savaş ve kaos ortamı, siyonist İsrail'in güvenliğini tesis etmek içindir. Özellikle son günlerde Mescid-i Aksa'yı ibadette kapatmak suretiyle kardeşlerimiz katlediliyor. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Kudüs özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Tatvan ilçesinde de cuma namazı sonrası 21 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri, İsrail’i protesto etti. Ellerindeki pankartlarla bir alışveriş merkezinin önünde toplanan grup tekbirler getirerek slogan attı.

Van

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Hazreti Ömer Camisi'nin avlusunda toplandı.

Burada Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere çeşitli sloganlar atarak tepki gösterenler, Kudüs'te yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

İnisiyatif sözcüsü Mehmet Akan, Mescid-i Aksa'nın tarumar edildiğini, içerideki tüm dolapların ve kapılarının kırıldığını, tüm kuyuların kilitlerinin parçalandığını ve içerisinin savaş alanına çevrildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Siyonist İsrail istediği zaman ezanı susturmakta, istediği zaman Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamaktadır. İsrail'in varlığına alışmak, İsrail ile normalleşmeyi kabul etmek, İsrail'in zulmünü görmezden gelmek her Müslüman için bir utanç vesilesidir. Belirli çevrelerin elinde olan ekranların ve manşetlerin konuyu yok sayması, Müslümanların birbirlerinden habersiz kalması anlamına gelmez. Biz Filistin'de olup biteni yakından takip ediyoruz ve terörist İsrail'in yaptıkları karşısında duyarsız kalacak değiliz."

Van'ın Erciş ilçesinde Kara Yusuf Paşa Camisi'nde cuma namazı çıkışında toplanan Erciş Sivil Toplum Platformu üyeleri de İsrail'i protesto etti.

Karaman

Karaman Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen protestoda, Filistin bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto edidi.

Platform Başkanı Yunus Özdemir, Mescid-i Aksa ve Kudüs için özgürlük istediklerini vurguladı.

"Bizim mücadelemiz, sadece bizim için değil insanlık içindir" diyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Eğer Mescid-i Aksa saldırıları devam ederse, Kudüs İsrail’in işgalinden kurtulmazsa, korkarız ki emperyalizmin oluşturduğu kaostan dolayı yorulan dünyamız daha büyük felakete duçar olacaktır. Bu tehdit değil, gerçek. Çünkü bizler, emperyalistlerin oluşturduğu bütün kurguların ötesindeki gerçekleri söylemekle mükellefiz. İsrail'in keskin inançları, ırkçı politikaları stratejik bir araç olmanın ötesinde bir anlam taşıyor."

Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından, gruptakiler meydandan ayrıldı.

Sakarya

Sakarya'da, cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Cuma namazı çıkışı Orhan Camisi önünde toplanan 47 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar, tekbir getirerek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'i protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Hasan Zengin, yaptığı açıklamada, var olduğu günden beri İslam ülkelerine terör ihraç eden siyonist İsrail'in küstahlığına devam ettiğini söyledi.

İsrail'in geçtiğimiz cuma günü Mescid-i Aksa'da üç Müslümanı şehit ettiğini belirten Zengin, İsrail polisinin İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya Müslümanları sokmamak için elinden geleni yaptığına işaret etti.

Mescidin içerisinde ve çevresindeki alanların tarumar edildiğini dile getiren Zengin, "Siyonist İsrail istediği zaman ezanı susturmakta, istediği zaman Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamaktadır. Özellikle üstüne basa basa kendilerini İslam-Müslüman kimliğini öne çıkararak tanıtan sivil toplum kuruluşlarından medya kuruluşlarına birçok yapının uzun bir süredir İsrail'in küstahlıkları konusunda sessiz kalışı ibretliktir. İsrail'in varlığına alışmak, İsrail ile normalleşmeyi kabul etmek, İsrail'in zulmünü görmezden gelmek her Müslüman için bir utanç vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı Sakarya Şubesi Başkanı Fatih Yahşi de Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük değer taşıdığını anlattı.

Samsun

Samsun'da cuma namazının ardından Büyük Cami önünde "Suskun dünyaya gür ses olmaya. Haydi Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya" sloganıyla toplanan grup, Filistin'e destek, Kudüs'te yaşananlara tepki gösteren pankart taşıdı. .

Samsun Sivil Toplum Platformu adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Temsilcisi Hakan Durmuşoğlu, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu hatırlattı.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük değer taşıdığını vurgulayan Durmuşoğlu, "Yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs'te İsrail, bu sefer gözlerini tekrar Mescid-i Aksa'ya dikti. Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp alınların secdeye varmasına da engel olmaktalar." dedi.

Diyarbakır

Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da cuma namazı sonrası tarihi Ulu Cami önünde toplanan Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını protesto etti.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça pankartların da yer aldığı gösteride STK'lar adına konuşan Üzeyir Yuva, İslam coğrafyasının bağrına bıçak gibi saplanmış siyonist rejimin, cinayetlerine ve Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

Geçen hafta 3 Müslüman gencinin şehit edildiğini ve Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasının engellendiğini anımsatan Yuva, Müslümanların kendi arasında yaşadığı iç çatışmaları fırsata çeviren siyonist çetenin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etmenin adımlarını attığını kaydetti.

İslam dünyasından yükselecek tepkilere göre projelerini daha zalimane icra etmeyi hedefleyen işgalci siyonistlerin planlarının görüldüğünü aktaran Yuva, şöyle konuştu:

"Her geçen zaman İslam ümmetinin aleyhine işlemektedir. Bu süreci durdurmanın tek yolu, Müslümanlar arasında tesis edilecek birlikteliktir. Bir gerçek daha var ki, Müslümanların sükut hali, siyonist çetelerin işlediği cinayetlere zemin hazırlamaktadır. İşledikleri her cürümün, akıttıkları her Müslüman kanının kimseyi rahatsız etmediğini gözlemleyen siyonist rejim, pervasızlığını artırmakta ve Müslümanlara yönelik saldırılarında daha acımasız olabilmektedir. İşgalcilerin İslam topraklarında yaptıkları barbarlıklar, vahşetler gözler önündeyken, sessiz kalmanın gayretullaha dokunacağının farkında olmak gerekir."

Protestoya, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

TÜGVA Amasya Temsilciliği öncülüğünde cuma namazının ardından Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, çeşitli dövizler taşıyıp tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Amasya Temsilci Vekili Bilal Eken, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük değer taşıdığını vurguladı.

Eken, "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize ve İslam'a yapılan zulme bütün Müslümanlar olarak karşı çıkmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

Konuşma sırasında gruptakiler "Kahrolsun İsrail", "Zalimler için yaşasan cehennem", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" şeklinde slogan attı. Açıklama ve dua edilmesinin ardından gruptakiler dağıldı.

Çankırı

Çankırı'da çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e tepki gösterildi.

Cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi önünde toplanan grup, Filistin'e destek, Kudüs'te yaşananlara tepki içerikli yazı bulunan pankart taşıyarak İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA Çankırı Temsilcisi Özkan Öcal, Müslümanlara ve İslam'a yapılan saldırıya karşı çıkmanın bütün Müslümanların görevi olduğunu söyledi.

Sinop

TÜGVA Sinop Temsilciliği öncülüğünde cuma namazının ardından Alaaddin Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Temsilcisi Fatih Özcan, cinayetleri ve dökülen kanları kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Allah'ın zulme uğrayanların yanında olduğunu belirten Özcan, "Ey zalimler, unutmayın ki Allah zulme uğrayanların yanındadır. Zalimler, unutmayın, zafer inananlarındır. Filistin'deki Müslüman amcalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz bilsinler ki duamız ve gönlümüzle sonuna kadar onların yanındayız. Allah'ın izniyle bütün bu zulümler bitecektir. İşgalci İsrail bir gün perişan olacaktır." dedi.

Özcan'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Duanın ardından gruptakiler dağıldı.

Tokat

Tokat'ta cuma namazının ardından Yeraltı Çarşısı'nda toplanan grup, adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şube Başkanı Hüseyin Reel, var olduğu günden beri İslam ülkelerine terör ihraç eden siyonist İsrail'in küstahlığını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in geçen hafta üç Müslümanı şehit ettiğini hatırlatan Reel, şöyle konuştu:

"İsrail, Müslümanları Mescid-i Aksa'ya sokmamak için elinden geleni yapıyor. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın her kapısında sözde İsrail polisi denilen katiller sürüsü bekliyor. Mescidin kliniği tarumar edilmiş, içerideki tüm dolapların kapıları kırılmış, tüm kuyuların kilitleri parçalanmış ve içi savaş alanına çevrilmiş durumdadır. Siyonist İsrail istediği zaman ezanı susturmakta, istediği zaman Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamaktadır. Siyonist İsrail'in İç Güvenlik Bakanı olarak nitelendirdiği insan kasaplarından Gilad Erdan, tüm Müslümanların gözüne bakarak 'Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail'e aittir. Diğer devletlerin konuyla ilgili ne düşündüklerini umursamıyoruz' demesi bir meydan okumadır. Yazıktır ki bu meydan okumaya karşı İslam ülkelerinin yöneticileri en ufak bir tepki gösterememektedirler."

Kastamonu

Kastamonu'da Milli İrade Platformu öncülüğünde cuma namazının ardından Nasrullah Camisi'nin önünde toplanan grup, taşıdıkları pankartlarla Kudüs'te yaşananlara tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu dönem sözcüsü ve Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, burada yaptığı açıklamada, geçen hafta Mescid-i Aksa'nın avlusunda 3 Filistinli gencin işgalci İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutularak şehit edildiğini vurguladı.

İsrailli asker ve polislerin son yıllarda sivillere yönelik saldırılarını artırdığını aktaran Butur, "Bir taraftan Gazze'ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma devam ederken, diğer taraftan Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikaları uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş da katıldı.

Çorum

Çorum'da cuma namazının ardından Hürriyet Meydanı'nda "Suskun dünyaya gür ses olmaya. Haydi Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya" sloganıyla toplanan grup, İsrail aleyhinde slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Bayram, Mescid-i Aksa için, Gazze için, Filistin için meydanlarda olduklarını söyledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukun ve tüm insanlığın koruması altında olması gerektiğini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"İHH olarak Türkiye'den çağrı yapıyoruz. İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarını terk etmelidir. Mescid-i Aksa derhal ibadete açılmalıdır. Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır. Mescid-i Aksa için, İslam Birliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmalar, devletler, birlikler, bu işgal ve saldırılara son verecek tedbirleri almalıdır. İsrail bilsin ki bizler var oldukça ve yaşadıkça Filistin var olacaktır. Mescid-i Aksa ve Kudüs var olacaktır, Gazze var olacaktır. Çünkü Mescid-i Aksa bu ümmetin ortak mirasıdır."

Edirne

Edirne'de cuma namazı sonrası Eski Cami önünde toplanan grup, "Aksa'ya selam direnişe devam", "Siyonist İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar atarak, tekbir getirdi.

Protestoya katılanlar Filistin ve Türk bayrağı taşıtı.

Milli Türk Talebe Birliği Edirne Şube Başkanı Burak Avlu, ortaya atılan bir bahane ile Mescid-i Aksa'ya müdahale edildiğini söyledi.

Vicdanı körelmiş Batı dünyasının sessizliğini koruduğunu belirten Avlu, şunları kaydetti:

"Kudüs'te 1948'den beri yapılan işgaller bir yurtta değil İslam'a karşı yapılan saldırıdır. Artık öyle bir boyut almıştır ki ilk kıblemiz de ezan-ı Muhammediyeyi yasaklayacak kadar alçalmışlardır. Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalıklar son bulup zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz. Burada bu bildiriyle biz Müslümanlar görevimizi yapıyor ve dille uyarıyoruz. Bizim dilimiz ki gönüllerde dualarla bir olup Allah'ın izniyle zalimlere lanet olarak yağar. Anlamamakta direniyorlar. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kabus oluruz. Kardeşlerimizin canını yakanlar ve İslam düşmanlığı yapanlar her daim enselerinde bizim nefesimizi hissederek korku solur."

Açıklamanın ardından grup buradan ayrıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasına tepki gösterdi.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelen TÜGVA üyeleri Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'i kınadı. "Mescid-i Aksa onurumuzdur, koruyacağız" yazılı pankart açan TÜGVA üyeleri çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Kırklareli İl Temsilcisi Haran Karanfiler, Mescid-i Aksa'nın, alınların secdeyle buluştuğu, gönüllerin Rab ile buluştuğu ilk kıble olduğunu anımsattı.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük değer taşıdığını belirten Karanfiler, Mescid-i Aksa'ya gözlerini diken İsrail'i kınadıklarını söyledi.

İslam'a yapılan zulme Müslümanlar olarak karşı çıktıklarını ifade eden Karanfiler, "Ortaya atılan bir bahaneyle Mescid-i Aksa'ya müdahale edilmiş ve İsrail güçleri tarafından kapıları kapatılmıştır. Üç gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ve kapıya konulan metal arama detektörleriyle sınırlı şekilde ziyarete açılmıştır. Her zaman olduğu gibi, vicdanları körelmiş Batı Dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur." diye konuştu.

İsrail'in Müslümanları kışkırtmaya yönelik davranışlarına devam ettiğini dile getiren Karanfiler, Müslümanların dik duruşlarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da ise Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, cuma namazı sonrası "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine" tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Orta Cami'de cuma namazı ardından toplanan platform üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Platforma bağlı 34 sivil toplum kuruluşu adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Tekirdağ İl Temsilcisi Ferruh Topuz, 1967 yılından bu yana defalarca Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasını engelleyen İsrail'in, Mescid’in tamamen ibadete kapatılarak kendi mabetlerini inşa etmek arzusunda olduğunu söyledi.

İsrail'in bu hedef doğrultusunda hukuksuz bir şekilde Filistinlileri evlerinden, yurtlarından çıkararak yeni yerleşim yerleri yoluyla işgalini genişletmeye çalıştığını vurgulayan Topuz, diğer taraftan Mescid-i Aksa ve Kudüs etrafında yaşayan Müslümanlara yönelik fiziki ve psikolojik saldırılarını da her geçen gün artırdığını kaydetti.

Elazığ

Elazığ İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirip ''Kahrolsun İsrail, Mescid-i Aksa'ya selam direnişe devam, Zalimler için yaşasın cehennem'' şeklinde sloganlar attı.

Daha sonra Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Elazığ İmam Hatip Mezunları Derneği Başkan Vekili Osman Cem Karahüseyinoğlu, Mescid-i Aksa'nın müslümanların ilk kıblesi olması açısından tüm İslam alemi için büyük önem taşıdığını anımsattı.

Yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs'te İsrail'in bu kez de zulüm ve baskılarını Mescid-i Aksa üzerinden yürüttüğünü belirten Karahüseyinoğlu, şöyle konuştu:

''Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp, alınların secdeye varmasına da engel olmaktalar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize yapılan zulme hep birlikte tüm İslam alemi olarak karşı çıkmak bizim görevimizdir. Ortaya atılan bir bahaneyle Mescid-i Aksa'ya müdahale edilmiş ve İsrail güçleri tarafından kapıları kapatılmıştır. 3 gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ile kapıya konulan metal arama dedektörleriyle sınırlı şekilde ziyarete açılmıştır.''

Batman

Batman'da Mustazaflar Cemiyeti Batman Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyelerince İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması protesto edildi.

Türkçe, Kürtçe, Arapça pankart ve dövizlerin açıldığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Kudüs halkı yalnız değildir", "Müslüman uyuma Kudüs'e sahip çık", "Müslüman uyuma namusuna sahip çık" sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Mustazaflar Cemiyeti Başkan Yardımcısı Nurettin Teymur, tüm Müslümanları Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya davet etti.

Mescid-i Aksa'da Müslümanların namaz kılmasına engel olan, Mescid-i Aksa'nın önünde Müslümanları şehit eden siyonist terör çetesi İsrail'i şiddetle lanetlediklerini vurgulayan Teymur, "Müslümanları ilk kıble olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırıyoruz. İşgal çetesinin bu haydutça eylemlerini asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyor, tüm Müslümanları tepki vermeye davet ediyoruz." dedi.

Trabzon

Trabzon İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılınabilmesi için Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde, cuma namazı sonrası "Kızgınlık Cuması" adı altında protesto gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Şahin, grup adına yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs'te İsrail'in gözünü tekrar Mescid-i Aksa'ya diktiğini belirten Şahin, "Acımasızca canlarına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmadı ki alınların secdeye varmasına da engel oluyorlar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize ve İslam'a yapılan zulme hep birlikte karşı çıkmak görevimizdir." dedi.

Şahin, Batı dünyasının yaşananlar karşısında sessizliğini korumaya devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kudüs'e 1948'den beri yapılan işgaller bir yurda değil, bizzat İslam'a karşı yapılan saldırıdır. Artık öyle bir boyut aldı ki ilk kıblemiz de ezan-ı Muhammediye'yi yasaklayacak kadar alçaklaştılar. Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalık son bulana, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz."

AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Ayşe Sula Köseoğlu ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi'nin de katıldığı protestoda İsrail aleyhine slogan atıldı.

Ezan okunması ile başlayan protesto, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Ordu

Ordu'da sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri protesto gerçekleştirdi.

Altınordu ilçesinde Yalı Camisi önünde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen, ellerinde İsrail aleyhine pankartlar taşıyan ve tekbir getiren grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Güler, burada yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın alınların secdeyle, gönüllerin yaradanla buluştuğu ilk kıble olduğunu söyledi.

Müslümanların görevlerini yaparak dille uyarıda bulunduğunu anlatan Güler, "Bizim dilimiz ki gönüllerde dualarla bir olup Allah'ın izniyle zalimlere lanet yağar. Bunu anlamamakta direniyorlar. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kabus oluruz." diye konuştu

Protestoya, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da katıldı.

Giresun

Giresun'un Bulancak ilçesinde de İsrail protesto edildi.

TÜGVA Bulancak Şube Başkanı Ubeydullah Göktekin, Orta Cami'nin önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük değer taşıdığını söyledi.

Göktekin, Müslümanlara ve İslam'a yapılan zulme her zaman karşı çıkacaklarını vurgulayarak, "Kardeşlerimizin canını yakanlar ve İslam düşmanlığı yapanlar her daim enselerinde bizim nefesimizi hissederek korku solurlar." dedi.

Protestoya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, çeşitli siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri destek verdi.

Rize

Rizeliler İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

TÜGVA Rize Temsilciliği tarafından Sahil Camisi önünde organize edilen protestoya katılanlar İsrail aleyhine slogan attı.

TÜGVA üyesi Mehmet Gültekin, yaptığı açıklamada, ortaya atılan bir bahaneyle Mescid-i Aksa'ya müdahale edildiğini ve İsrail güçleri tarafından kapılarının kapatıldığını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın üç gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ve kapıya konulan metal arama detektörleriyle sınırlı şekilde ziyarete açıldığını belirten Gültekin, "Her zaman olduğu gibi, vicdanları körelmiş Batı dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur." diye konuştu.

Grup, dua edilmesinin ardından protestoyu sonlandırdı.

Artvin

Artvin'de de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterildi.

Artvin Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, İsrail'i protesto etti.

TÜGVA Artvin Temsilcisi Halil İbrahim Keskin, burada yaptığı açıklamada, Müslümanlar için Mescid-i Aksa'nın önemine dikkati çekti.

İsrail'i, Mescid-i Aksa konusundaki tutumu dolayısıyla kınadıklarını ifade eden Keskin, "İnanıyoruz ki Allah'ın izniyle bütün bu zulümler bitecektir. İşgalci İsrail bir gün perişan olacaktır." dedi.

Protesto, İl Müftüsü Kemal Uşkun'un dua etmesinin ardından tamamlandı.

Bayburt

Bayburt'ta çeşitli sivil toplum kuruluşları protesto gerçekleştirdi.

TÜGVA, Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Bayburt İnsani Yardım Derneği ile Memur-Sen üyeleri, Saat Kule Meydanı'nda bir araya geldi.

Veysel Semiz, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in son yıllarda özellikle sivillere yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Bir taraftan Gazze'ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma devam ederken, diğer taraftan Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikaları uygulandığını belirten Semiz, bunların tahammül edilemez noktaya ulaştığını dile getirdi.

Kayseri

Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları, cuma namazı çıkışı Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi. İsrail aleyhtarı pankartlar taşıyan grup, tekbir getirdi ve slogan attı.

Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Melikgazi İlçe Başkanı Baki Coşkun, Filistin'de olup bitenleri yakından takip ettiklerini belirterek kardeşliğin gereği olarak tüm Müslümanların bu konuyla ilgili onurlu bir tutum ve davranış sergilemeye devam etmekten geri kalmayacağını ifade etti.

Okunan duanın ardından İsrail bayrağı yakıldı.

Nevşehir

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi öncülüğünde cuma namazı çıkışı Kurşunlu Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail karşıtı slogan attı.

TÜGVA Nevşehir Şube Başkanı Hüsamettin Ellialtı, İsrail’in Filistin halkını baskılarla yıldırarak göçe zorlayıp kutsal toprakların tamamına sahip olmayı amaçladığını savundu.

Filistin halkının kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini vurgulayan Ellialtı, Mescid-i Aksa konusunda mücadelede Filistinlilerin yanında olduklarını aktararak "Öfkemiz, kinimiz sönmeyecek bir ateş olarak içimizi yakacak. Gerekirse için için yanacak ve hesaplaşacağımız güne kadar bekleyeceğiz çünkü Filistin bizim için coğrafi değil, imani bir meseledir." dedi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Memur-Sen üyeleri, cuma namazı çıkışı Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Yaver Yalçın, siyonizmin nihai hedefine doğru adım adım ilerlediğini dile getirerek "Büyük İsrail Projesi'ni gerçekleştirmek için Allah'ın bize emanet ettiği ve ebedi hakikatin tapusu olan Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak için kirli bir tezgah kurdu. Mescid-i Aksa'da yaşananlar, İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın önemli halkasıdır." diye konuştu.

Yalçın, ABD'nin Suriye kaosundan yararlanarak desteklediği terör örgütü PYD'nin de bu oyunun bir parçası olduğunu hatta DEAŞ ve FETÖ'nün de emperyalizmin kurguladığı, İsrail'in uyguladığı stratejinin bir parçası olduğunu savundu.

Kırşehir

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Şubesi öncülüğünde cuma namazı çıkışı Cacabey Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA Kırşehir Şube Başkanı Emrah Aydemir, İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan İsrail'in Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına devam ettiğini söyledi.

İsrail'in 3 Filistinliyi şehit ettiğini belirten Aydemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan ve gerçekte bir terör örgütü gibi davranan İsrail, üç Filistinli Müslüman’ı şehit etti ve Mescid-i Aksa’da da cuma namazı kılınmasını yasakladı. 15 Temmuz kalkışmasının kuklalarını ABD’de himaye eden üst akıl, Filistin topraklarını siyonist İsrail için işgal eden üst akıldır. İsrail’in neler çevirdiğini, siyonizmin neler çevirdiğini herkes bilmelidir. İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır."

Yozgat

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği, Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu ve Yozgatlılar, "Kızgınlık Cuması" adı altında cuma namazı çıkışı Çapanoğlu Camisi önünde toplanarak Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasını protesto etti, çeşitli sloganlar attı.

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Çarkçı, grup adına yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın avlusunda 3 Filistinli gencin İsrail askerlerince kurşun yağmuruna tutularak şehit edildiğini aktardı.

Kudüs’te bu yapılan saldırıların suç olduğuna dikkati çeken Çarkçı, şunları söyledi:

"Müslümanların kutsalı olan Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması ve Yahudi yerleşimcilerin içeriye alınması, Mescid-i Aksa'nın kapısında namaz kılan insanlara saldırılması, olan biteni protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılar ve haksız gözaltılar tamamen bir işgal politikasının sonuçları olmakla beraber, her bir eylem ayrı ayrı suç niteliğindedir. İnsanın en kutsalı dokunulmaz olanı yaşam hakkı, ibadet özgürlüğü, Kudüs ve Mescid-i Aksa uluslararası hukukun ve tüm insanlığın koruması altında olmalıdır. Türkiye'den çağrı yapıyoruz, İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmelidir. Mescid-i Aksa derhal ibadete açılmalı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki tüm kutsal mekanlar Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içerisinde korunmalıdır. Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır."

Sivas

Sivas'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Sivas İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri ile vatandaşlar, cuma namazı çıkışı Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasına tepki gösterdi.

Kale Camii önünde bir araya gelenler İsrail karşıtı sloganlar attı ve tekbir getirdi. Açıklamaların öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye Gençlik Vakfı Sivas Şube Başkanı Ferhat Çınar, "Filistin'deki Müslüman amcalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz bilsinler ki duamızla ve gönlümüzle sonuna kadar onların yanındayız. Allah'ın izniyle bütün bu zulümler bitecektir. İşgalci İsrail bir gün perişan olacaktır." diye konuştu.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Çakmak da Mescid-i Aksa ve Kudüs etrafında yaşayan Müslümanlara yönelik fiziki ve psikolojik saldırıların her geçen gün arttığına işaret ederek "Türkiye'den çağrı yapıyoruz: İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmeli, Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalı, Mescid-i Aksa ibadete açılmalı, Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki tüm kutsal mekanlar Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içinde korunmalı." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

Niğde

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde Temsilciliği öncülüğünde cuma namazı çıkışı Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde toplanan Niğde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail'i protesto etti.

Niğde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde İl Temsilcisi Burak Yaşar, yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın 1967'den bu yana işgal altında olduğunu belirtti.

Allah’ın izniyle bütün bu zulümlerin biteceğini dile getiren Yaşar, işgalci İsrail'in bir gün perişan olacağını ifade etti.

Karabük eski belediye binası önünde bazı sivil toplum örgütleri öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, İsrail'in Müslümanları kışkırtmaya yönelik davranışlarına devam ettiğini söyledi.

Bölgede, siyonizm nedeniyle barış ve huzurun sağlanamadığını belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. Filistin topraklarının da işgali kabul edilemez. 15 Temmuz kalkışmasının üst aklının siyonizm olduğundan zerre şüphe duymuyoruz. Aynı üst akıl Filistin topraklarını siyonist İsrail için işgal eden üst akıldır. İsrail'in neler çevirdiğini, siyonizmin neler çevirdiğini herkes bilmelidir. Biz biliyoruz ki Filistin topraklarında işgalci İsrail olduğu müddetçe İslam coğrafyasında da yeryüzünün geri kalan alanlarında da barış tesis edilemez. Allah tüm kardeşlerimize bunu anlamayı ve gereğine göre yaşamayı nasip etsin."

Bartın

Bartın'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, cuma namazının ardından ellerinde döviz ve pankartlarla Hükümet Caddesi Arap Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan İHH Bartın Temsilcisi Selami Ünsal, geçen hafta Mescid-i Aksa'nın avlusunda 3 Filistinli gencin kurşun yağmuruna tutularak şehit edildiğini anımsattı.

İsrailli asker ve polislerin son yıllarda özellikle sivillere yönelik saldırılarını artırarak devam ettirdiğini anlatan Ünsal, 1967'den beri defalarca Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını engelleyen İsrail'in, mescidin tamamen ibadete kapatılarak kendi mabetlerini inşa etmek arzusunda olduğunu aktardı.

İsrail'in bu hedef doğrultusunda hukuksuz bir şekilde Filistinlileri evlerinden, yurtlarından çıkararak yeni yerleşim yerleri yoluyla işgalini genişletmeye çalıştığına işaret eden Ünsal, "İsrail, diğer taraftan Mescid-i Aksa ve Kudüs etrafında yaşayan Müslümanlara yönelik fiziki ve psikolojik saldırılarını da her geçen gün artırmaktadır. Bizler; Kudüs'ün tamamen özgür olması, Mescid-i Aksa'nın ibadete açılması, ezanın Kudüs'ün her yerinde okunabilmesi, hapsedilen Filistinlilerin serbest bırakılması, Filistinlilere yönelik zulmün son bulması için Türkiye'nin dört bir yanında Filistin Halkıyla Dayanışma için Özgür Kudüs için meydanlara iniyor, sokaklara çıkıyoruz. Herkesi de Kudüs sokaklarındaki mazlumların sesine ses katmak için bu eylemlere davet ediyoruz."

Bolu

Bolu'da cuma namazının ardından Sivil İrade Platformu öncülüğünde Bankalar Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Platform adına konuşan Memur Sen Bolu İl Temsilcisi Ahmet Koçak, "Siz gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz. İlk kıblemiz siyonizmin kirli postalları altında ezilirken." ifadelerini kullandı.

İsrail'i kınayan Koçak, şunları aktardı:

"Mescid-i Aksa ile birlikte namusumuz kirletilirken en son kaybettiğimiz sınırlar ardına çekilip ağıtlar yakmak bize yakışır mı? Siyonizmin kirlettiği ruhlar hiçbir değer tanımadan o kutlu beldeyi savunmak için ebabile dönmüş kardeşine saldırırken gülüyorsunuz. Ey ümmet… Küçük oyunların küçük figüranı yapmak istiyorlar bizi. İşgal edilen sadece mekan değil, senin ruhun."

Konuşmanın ardından tekbirler getiren gruptakiler dağıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

"Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı gönüllüsü Melih Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük değer taşıdığını söyledi.

Müslümanlara ve İslam'a yapılan zulme karşı çıkmanın görevleri olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada bu bildiriyle biz Müslümanlar görevimizi yapıyor ve uyarıyoruz. Bizim dilimiz ki gönüllerde dualarla bir olup Allah'ın izniyle zalimlere lanet olarak yağar. Anlamamakta direniyorlar. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kabus oluruz. Kardeşlerimizin canını yakanlar ve İslam düşmanlığı yapanlar her daim enselerinde bizim nefesimizi hissederek korku solurlar."

Düzce

Cedidiye Camisi Belediye Meydanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Düzce Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Erdemliler Derneği öncülüğünde toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'i protesto etti.

Duaların edilmesinin ardından grup adına açıklamalarda bulunan İHH Düzce Şube Başkanı Osman Altundal, İsrailli asker ve polislerin sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan Gazze'ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma devam ederken, diğer taraftan Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikaları uygulanmaktadır." dedi.

Filistin halkının son dönemde Kudüs'te ezanın yasaklanması ve Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması ve ibadet için gelenlerin engellenerek dedektörlerle aranmasına haklı tepki gösterdiğini dile getiren Altundal, "Halen dedektörle aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazını Mescid-i Aksa'nın aslanlı kapısında kılmaya devam etmektedir. İsrail ise namaz kılan insanlara ibadet halindeyken saldırmaya devam etmektedir. " diye konuştu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve siyasi parti il yöneticilerinin de katıldığı etkinlik, açıklamanın ardından tekbirlerin getirilmesiyle son buldu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da AGD öncülüğünde sivil toplum kuruluşları temsilcileri İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Grup, İmaret Camisi’nde cuma namazı sonrası, İsrail tarafından geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa’da şehit edilen üç kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, İsrail'in yaptıkları karşısında duyarsız kalmayacaklarını belirterek, "Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin politikasının Müslümanların parçalanmışlığına endeksli olduğunun farkındayız. Siyonist İsrail'in topraklarımızdaki varlığının vebali tüm İslam ülkelerinindir. Bu küstahlıklar karşısında tüm hükümetler öncelikle Siyonist İsrail'le olan ilişkilerini kesmelidirler." diye konuştu.

Daha sonra, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail" sloganları atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.

AA