“Türkiye’de En Fazla Suriyeli Göçmen İstanbul’da Yaşıyor”

»Ana Sayfa»Dünya
04.04.2017 12:52
“Türkiye’de En Fazla Suriyeli Göçmen İstanbul’da Yaşıyor”
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin illere göre dağılımını ve il nüfuslarına göre oranını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Türkiye genelinde toplam 2 milyon 969 bin Suriyeli göçmenin barındığı belirtildi.

Veriler, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 3,72’sine denk geldiğini gösteriyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Suriyeli göçmenlerin nüfusa nazaran en yoğun olduğu il Kilis. Kilis’te yaşayan 124 bin 481 Suriyeli göçmen, nüfusun yüzde 95,15’ini oluşturuyor.

Kilis’i yüzde 24 ile Hatay, yüzde 21 ile Şanlıurfa, yüzde 16 ile Gaziantep izliyor.

İstanbul sayı olarak en fazla Suriyeli göçmenin yaşadığı il. Kentte yaklaşık yarım milyon Suriyeli göçmen yaşıyor.

İstanbul’u sırasıyla 420 bin Suriyeli göçmen ile Şanlıurfa, 384 bin göçmen ile Hatay, 329 bin göçmen ile Gaziantep izliyor.

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