Türkiye’de Doğalgaz Tüketiminde Rekor Kırıldı!

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18.02.2017 10:20
Türkiye’de Doğalgaz Tüketiminde Rekor Kırıldı!
Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 14 Şubat’ta 243 milyon metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

AA’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Türkiye’de doğalgaz tüketimi rekor seviyeye ulaştı.

Doğalgaz tüketimi, 14 Şubat Salı günü 243 milyon metreküpe ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde daha önce 25 ve 26 Ocak 2016’da 235 milyon metreküple rekor kırılmıştı.

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