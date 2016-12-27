Türkiye’de Açlık Sınırı Bin 432 Liraya Yükseldi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), dört kişilik ailenin açlık sınırının bin 432 liraya, yoksulluk sınırının da 4 bin 665 liraya yükseldiğini açıkladı.
Türk-İş'ten yapılan açıklama şöyle:
"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 432 lira, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4 bin 665 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de bin 762 lira olarak belirlendi."
Türk-İş verilerine göre, geçen yıl Aralık ayında açlık sınırı bin 385 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 512 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı bin 416 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 615 lira düzeyindeydi.
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