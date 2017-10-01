Türkiye’de 5 milyon Kişi İnternette Kumar Oynuyor

2017 yılında devlet eliyle yapılan kumar oyunlarında spor toto 7.7 milyar TL, at yarışları 3 milyar TL hasılat elde ederken, kayıt dışı sanal kumar oynayan sayısı 5 milyon kişi oldu. Ve bunların harcadıkları meblağın 50 milyar TL olduğu ortaya çıktı.

Devlet bahis, ganyan ve sanal kumar illetini ortadan kaldırmak, toplumu bu hastalığa karşı koruma görevini yapması gerekirken, sadece vergi vermeyen sanal bahis sitelerine karşı bir mücadeleye girişiyor.

Devlet, sanal bahis oynatanları ve oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı. Adalet Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gençlik ve spor Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma ekibi oluşturdu. Yasadışı sanal bahsin kimlerin organizasyonuyla, nerelerde oynatıldığına dair kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre; Türkiye’de yıllık 50 milyar TL tutarında sanal bahis oynandığı tespit edildi. Yasadışı bahiste herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığı için bu durumun yasal bahse oranla iki kat daha fazla getiri sağladığı anlatılan raporda, bu nedenle yasadışı bahsin tercih edildiği kaydedildi.

Raporda, yasadışı bahis oynayanların profilleri de ortaya çıkarıldı. Yaş aralığının 18 ile 50 arasında olduğu belirlendi. Raporda, bahis sitelerinin ‘server’larının İngiltere, Fransa ve Kıbrısbağlantılı olduğu dile getirildi. İnternetten oynanan bahislerde oranların yüksek olması nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığı vurgulandı. Emniyetin araştırmasında da yaklaşık 3 bin 500 işyerinde yasadışı bahis oynatıldığı belirtildi. MASAK’ın raporunda, yasadışı kumar oynatanlara, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi.

Spor Toto, iddaa oyunundan 2015 yılında 7 milyar 671 milyon TL hasılat elde etti. Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) hasılatı ise 3 milyar TL dolayında.

Futboldan pokere yasadışı bahis oynatan çok sayıda internet sitesi de tespit edildi. Bahis oynamak isteyen kişilerin organizasyon yapan şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle bazı işyerlerine giderek internetten oynadıkları belirlendi. Sanal kumarla ilgili internet sitelerine erişim engeli bulunmuyor. Sanal kumarla ilgili bir tehlike de özel bilgilerin internet sitesine yüklenmesi. Sanal kumar oynatan siteler, oyuncuları çekmek için “Hoş geldin bonusu”, “Binlerce canlı bahis seçeneği” gibi ilanlarla göz boyuyor.