“Türkiye’de 3 Milyon Obez Var”

»Ana Sayfa»Sağlık
06.04.2017 14:26
“Türkiye’de 3 Milyon Obez Var”
Türkiye Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, Türkiye’de bilimsel tanımlamalara uygun 3 milyon obez olduğunu belirterek, “O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaşın altında.” dedi.

Türkiye Böbrek Vakfı (TBV) ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere, “böbrek sağlığı ve beslenme” eğitimi verildi.

“1 Milyon 800 Bin Obez 18 Yaşın Altında”

TBV Başkanı Timur Erk, Vali Fahri Yücel İlkokulu’nda düzenlenen programda, Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilere yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Erk, “Türkiye’nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. O 3 milyon obezin içerisinden 1 milyon 800 bini sizlerin yaşında. Yani 18 yaşın altında.” diye konuştu.

Tuz Kullanımı Hakkında Uyarı

Obeziteyle ilgili Türkiye’yi çok ciddi bir tehlikenin beklediğini vurgulayan Erk, şöyle konuştu:

“Onun için gençlere yanlış beslenmeyle ilgili konuları aktarmalıyız ki evlerine gittiklerinde, ‘Anneciğim, çorbayı yapmışsın, tuzunu da ayarlamışsın ama sofraya da ilave tuz koyuyorsun, yanlış yapıyorsun.’ diyebilmelisiniz. Aşırı tuz kullanımı artık yok. Çorbayı mümkün olduğu kadar az tuzla yapın ama ilave eklemeyin. Her şeyde tuz var. Biz buna tersine eğitim diyoruz. Gençler eve gittiğinde annesini ve babasını beslenme konusunda uyarabilmelidir. Her şeyin doğalını ve tazesini zamanında tüketmeliyiz. Örneğin domatesi vaktinde tüketmeliyiz. Bu birçok yiyecek için böyle. Tuz ve şeker tüketimine dikkat edilmelidir. Herkes için geçerli gazlı içecek değil, ayran içmeliyiz.”

Oyuncu ve spor eğitmeni Hasan Yalnızoğlu da öğrencilere kendi hayatından örnekler sunarak, spor ve beslenmeye ilişkin bilgi verdi.

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