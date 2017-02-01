Türkiye’de 3.1 Milyon Mülteci Var

Türkiye’de kayıt altında olan 3.1 milyon mültecinin bulunduğu açıklandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük mülteci krizinin yaşandığı son yıllarda yerlerinden edilmiş ve uluslararası koruma talep eden kişilere az sayıda ülkenin ev sahipliği yaptığı görülürken, bu kişilerin yüzde 57'sinin 10 ülkede bulunduğu göze çarpıyor.

Türkiye bu paylaşımda koruma talep eden 3,1 milyon kişiye ev sahipliği yaparak başı çekiyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kişilerin 2,8 milyonunu geçici koruma altında bulunan Suriyeliler oluşturuyor.

Geri kalan yaklaşık 291 bin kişi ise çoğunlukla Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelenlerden oluşuyor. (Yeni Şafak)