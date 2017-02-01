Türkiye’de 3.1 Milyon Mülteci Var

»Ana Sayfa»Gündem
01.02.2017 14:49
Türkiye’de 3.1 Milyon Mülteci Var
Türkiye’de kayıt altında olan 3.1 milyon mültecinin bulunduğu açıklandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük mülteci krizinin yaşandığı son yıllarda yerlerinden edilmiş ve uluslararası koruma talep eden kişilere az sayıda ülkenin ev sahipliği yaptığı görülürken, bu kişilerin yüzde 57'sinin 10 ülkede bulunduğu göze çarpıyor.

Türkiye bu paylaşımda koruma talep eden 3,1 milyon kişiye ev sahipliği yaparak başı çekiyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kişilerin 2,8 milyonunu geçici koruma altında bulunan Suriyeliler oluşturuyor.

Geri kalan yaklaşık 291 bin kişi ise çoğunlukla Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelenlerden oluşuyor. (Yeni Şafak)

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!31 Ocak 2017 Salı 22:06
  • ABD, PYD/PKK'ye Zırhlı Araç Sevkiyatını Doğruladı31 Ocak 2017 Salı 20:57
  • Muş'ta PKK'nın Propagandasına Yönelik Operasyon: 24 Gözaltı31 Ocak 2017 Salı 20:44
  • Suriyeli 'Gözyaşı' ve Babası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde31 Ocak 2017 Salı 19:30
  • Ensar Vakfı: 'O Öğretmenin Vakfımızla Hiçbir Bağı Olmamıştır'31 Ocak 2017 Salı 19:26
  • Figen Yüksekdağ Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi31 Ocak 2017 Salı 19:11
  • HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Tutuklandı31 Ocak 2017 Salı 19:09
  • Nabi Avcı İşgalci İsrail'e Gidiyor!31 Ocak 2017 Salı 12:30
  • Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı31 Ocak 2017 Salı 11:35
  • Avrasya Tüneli Kesintisiz Hizmet Vermeye Başladı31 Ocak 2017 Salı 11:00
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim