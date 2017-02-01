Türkiye’de 3.1 Milyon Mülteci Var
Türkiye’de kayıt altında olan 3.1 milyon mültecinin bulunduğu açıklandı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük mülteci krizinin yaşandığı son yıllarda yerlerinden edilmiş ve uluslararası koruma talep eden kişilere az sayıda ülkenin ev sahipliği yaptığı görülürken, bu kişilerin yüzde 57'sinin 10 ülkede bulunduğu göze çarpıyor.
Türkiye bu paylaşımda koruma talep eden 3,1 milyon kişiye ev sahipliği yaparak başı çekiyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kişilerin 2,8 milyonunu geçici koruma altında bulunan Suriyeliler oluşturuyor.
Geri kalan yaklaşık 291 bin kişi ise çoğunlukla Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelenlerden oluşuyor. (Yeni Şafak)
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye’de 3.1 Milyon Mülteci VarTürkiye’de kayıt altında olan 3.1 milyon mültecinin bulunduğu açıklandı.
Kılıçdaroğlu'ndan 1 Milyon 200 Bin TL’lik Faturaya Komik SavunmaCHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık faturasına komik bir savunma getirdi.
TSK'nın Personel Mevcudu AçıklandıTSK bünyesinde 201'i general ve amiral olmak üzere 362 bin 284 askeri personel bulunduğu bildirildi .
HDP’li İbrahim Ayhan Hakkında 'Yakalama' Kararı ÇıkarıldıŞanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye zorla getirilme kararına rağmen adresinde ulaşılamayan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı verdi.
HDP’li Dilek Öcalan Hakkında 'Yakalama' Kararı ÇıkarıldıŞanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye zorla getirilme kararına rağmen adresinde ulaşılamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Öcalan hakkında "yakalama" kararı verdi.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Astana Süreci ve Heyet-i Tahrir’üş Şam’ın İlanı Işığında Suriye Direnişi
- Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 10 Kişi Tutuklandı
- Kılıçdaroğlu'ndan 1 Milyon 200 Bin TL’lik Faturaya Komik Savunma
- Washington'da 'Trumpizm' Rüzgarı ve Bannon Faktörü
- 2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında Arttı
- El Üstünden Gözaltına: Kurmay Albay Bilgehan Bülbül Gözaltında
- ‘Dehrin Ne Safâ Var Aceb, ‘Sim u Zer’inde..’
- Kahramanmaraş Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 8 Tutuklama
- İşgalci İsrail Batı Şeria’da 3 Bin Konut Daha İnşa Edecek!
- Avrupa’da 1 Yılda 137 Camiye Saldırdılar!
- HDP’li Yüksekdağ Yargılandığı Davada İfade Verdi
- Fransa'da Sosyalistler Yol Ayrımında: Reform ya da Yok Oluş
- ABD'nin 'Vize Yasağı' Yahudileri Kapsamıyor
- Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!
- Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?
- Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı
- Darbecilerin 15 Temmuz Sonrasına İlişkin Planları Ortaya Çıktı!
- Suriye PKK’sı YPG'ye ABD Zırhı
- Avrupa'da Geçen Yıl 356 Cami Saldırıya Uğradı
- İngiltere'den Fethullah Gülen Açıklaması
- ABD’de 5 Yaşındaki Çocuğu Kelepçelediler!
- BM: "FETÖ'den Tutuklanan Hakimi Serbest Bırakın"
- Selahattin Demirtaş Hakkındaki İddianame Kabul Edildi
- Figen Yüksekdağ Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim