Türkiye’de 2016’da 51 Bin 113 Kitap Yayımlandı

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19.04.2017 11:04
Türkiye’de 2016’da 51 Bin 113 Kitap Yayımlandı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde geçen yıl 51 bin 113 kitap yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016’ya ilişkin uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistiklerini açıkladı.

Kitap sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalarak 54 bin 446 oldu.

Web tabanlı elektronik kitaplar yüzde 57,8 azalırken, yayıncılar tarafından 2016’da 51 bin 113 kitap, 325 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 2 bin 697 web tabanlı elektronik kitap, 30 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 281 diğer olmak üzere toplam 54 bin 446 materyal için ISBN alındı.

Özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı geçen yıl 2015’e göre yüzde 3,8 azalarak 50 bin 72 oldu. 2016’daki yayınların yüzde 92’si özel sektör, yüzde 5,5’i kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5’i sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildi.

En Fazla Artış Akademik Yayınlarda

Konularına göre incelendiğinde, 2016’da yayımlanan materyallerin yüzde 27’si eğitim, yüzde 20,5’i yetişkin kültür, yüzde 16,8’i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 15,8’i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 13,7’si akademik, yüzde 6,1’i ise inanç alanlarında yayımlandı.

Yayımlanan materyallerin yüzde 92,9’unun yayın dili Türkçe, yüzde 4,2’sinin İngilizce, yüzde 2,9’unun ise diğer diller oldu.

Akademik konulu yayınların sayısı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak 7 bin 481’e ulaşırken, çocuk ve ilk gençlik yayınları ise yüzde 4,9 artarak 8 bin 618’e ulaştı.

Satılan kitap bandrolü sayısı aynı dönemde yüzde 5,2 artarak 404 milyon 129 bin 293 olarak kayıtlara geçti.

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