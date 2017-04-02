Türkiye'de 2016’da 12,5 Milyon Akıllı Telefon Satıldı

»Ana Sayfa»Teknoloji
02.04.2017 11:48
Türkiye'de 2016’da 12,5 Milyon Akıllı Telefon Satıldı
Türkiye'de geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satılırken, bu yılın iki aylık döneminde ise satış miktarı 1,9 milyona ulaştı.

Araştırma şirketi GfK'nın Perakende Panelinin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de akıllı telefon pazarı geçen yıl, 2015'e göre yüzde 4,2 büyüdü.

Buna göre, geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bir önceki yıl söz konusu satış miktarı 12 milyon düzeyindeydi. Türkiye'de geçen yıl satılan telefonların yüzde 94’ünün 4,5G'ye uyumlu olduğu görülürken, ekran boyutuna bakıldığında talep gören telefonların yüzde 47’sinin 5 inçten büyük olduğu tespit edildi.

Dünya genelinde durum

GfK tahminlerine göre dünyada akıllı telefon satışları geçen yıl 2015’e göre yüzde 6,6 büyüyerek 1,4 milyar olarak gerçekleşti. Bu satışların yüzde 28'i gelişmiş ülkelerde görüldü.

Gelişmiş ülkelerdeki akıllı telefon pazarlarında ise büyüme yavaşladı. Bu yavaşlamanın başlıca sebeplerinden biri, giderek artan akıllı telefon sahiplik oranı oldu. 

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye’den Yerli Uçak Atılımı07 Şubat 2017 Salı 11:27
  • Bakan Işık'tan Pardus İşletim Sistemi Kullanmaya Davet Etti05 Şubat 2017 Pazar 15:12
  • Çin’de Suya ve Ateşe Dayanıklı Kâğıt Üretildi23 Ocak 2017 Pazartesi 17:53
  • Göktürk-1 Uydusu Siyonist İsrail’in Engellemelerine Takılmış05 Aralık 2016 Pazartesi 22:12
  • GÖKTÜRK-1 İstihbarat Uydusu Fırlatıldı05 Aralık 2016 Pazartesi 20:45
  • BTK'dan Sosyal Medyada Yayılan 'Radyasyon Mesajı' Açıklaması15 Kasım 2016 Salı 02:14
  • Başbakanlıktan Whatsapp Uyarısı!13 Kasım 2016 Pazar 23:18
  • 10 Telefondan 9’unda Android Yüklü04 Kasım 2016 Cuma 12:16
  • Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Endişelendiriyor31 Ekim 2016 Pazartesi 10:52
  • "Bylock Kullanan Herkesi̇n İ̇zine Ulaşmak Mümkün"07 Ekim 2016 Cuma 19:50
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim