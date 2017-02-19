Türkiye’de 143 Bin Kişiyi 1 Milletvekili Temsil Ediyor

»Ana Sayfa»Dünya
19.02.2017 16:21
Türkiye’de 143 Bin Kişiyi 1 Milletvekili Temsil Ediyor
Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerindeki milletvekili sayısının nüfusa oranı karşılaştırıldı. Buna göre, Türkiye’de bir milletvekili 143 bin kişiyi temsil ediyor.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerindeki mevcut milletvekili sayısının nüfusa oranını karşılaştırdı. 29 ülkenin incelendiği araştırma raporunda, AB ülkelerinde nüfusa düşen parlamenter sayısının Türkiye’nin çok çok üzerinde olduğu görüldü.

Rapora göre, AB ülkelerinde bir temsilci, ortalama 54 bin kişiyi temsil ederken, 80 milyon nüfusa sahip Türkiye’de, 143 bin 166 kişiye bir milletvekili düşüyor. AB ülkelerinde parlamentolara gönderilen temsilci sayısı Türkiye’nin üç katı olarak raporda yer aldı.

Avrupa’da temsilci oranı en düşük Almanya’da 123 bin 181 kişiye bir temsilci yer alırken, temsilci oranı en fazla Malta’da her 6 bin 683 kişi için bir milletvekili bulunuyor.

Almaya’da 123 Bin, İngiltere’de 45 Bin Kişi

Raporda, AB ülkelerinde bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise şu şekilde ifade edildi:

Almanya’da 123 bin 181, Hollanda’da 75 bin 463, İspanya’da 72 bin 67, Polonya’da 67 bin 799, İtalya’da 63 bin 724, Belçika’da 53 bin 761, Macaristan’da 49 bin 399, İngiltere’de 45 bin 94, Portekiz’de 44 bin 962, Romanya’da 42 bin 495, Çek Cumhuriyeti’nde 37 bin 558, Slovakya’da 36 bin 175, Yunanistan’da 35 bin 978, Avusturya’da 35 bin 658, Danimarka’da 31 bin 884, Bulgaristan’da 29 bin 804, İsveç’te 28 bin 226, Hırvatistan’da 27 bin 753, Finlandiya’da 27 bin 437, İrlanda’da 21 bin 369, Litvanya’da 20 bin 487, Letonya’da 19 bin 690, Slovenya’da 15 bin 878, Estonya’da 13 bin 29, Kıbrıs R.Y’de 10 bin 604, Lüksemburg’ta 9 bin 603 ve Malta’da 6 bin 683.

Kaynak: AA

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