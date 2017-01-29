Türkiye'de 126 Bin 500 Hafız Var

1975 yılından bugüne hafızlık sınavlarında başarılı olmuş 126 bin 500 kadar hafız olduğu açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, 1975'ten beri yapılan hafızlık sınavlarında başarılı olmuş 126 bin 500 kadar hafız bulunduğunu söyledi.

İzmir'de, Kur'an kursunu tamamlayan 24 erkek hafız için Hisar Camisi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene katılan Erbaş, hafızlığın çok önemli bir gelenek olduğunu belirterek, müftülükler ve başkanlığın en fazla önem verdiği çalışma alanlarından olduğunu söyledi.

İzmir'de iki ay önce 75 kadar kişinin hafızlık diplomasını aldığını, mart ayında da hafızlık eğitimini tamamlayan 45 kişinin belge alacağını aktaran Erbaş, "Türkiye genelinde şu an itibarıyla 126 bin 500 kadar belgeli hafızımız var. Başlangıç tarihi 1975 yılına kadar iniyor. O günden bu güne hafızlık sınavlarından başarılı olmuş 126 bin 500 kadar hafızımız var." diye konuştu.

Erbaş, her yıl üç dönem halinde hafızlık sınavları yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yıllık 10 bini geçiyor müracaat olarak. Yarıdan fazlası hafızlık belgesini almış oluyor bir yıl içerisinde. Bin 350 kadar yatılı Kur'an kursumuz var hafızlık yaptırdığımız. 28-29 bin kadar talebemiz var. Yaş aralığı ağırlıklı olarak 10 ve 15 arası. Azami 3 yıl içinde hafızlıklarını bitiriyorlar. Bir taraftan da temel dini bilgilerini vermeye çalışıyoruz. O bilgeleri aldıktan sonra hafızlık çalışmaya başlıyorlar. Hafızlara Kur'an'ı anlamaya yönelik de programlar yapıyoruz. Bununla ilgili program ve kitap çalışmalarımız var.

İslami ilimlerle ilgili dersler vermeye çalışıyoruz. Bunu geleceğe yönelik daha yoğun yapmaya çalışacağız. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız var, örgün eğitimle hafızlık programını nasıl yürütürüz şeklinde."

İzmir Müftüsü Ramazan Muslu da geçen yıl kentte 94'ü erkek 48'i kız olmak üzere 142 öğrencinin hafızlık sınavında başarı gösterdiğini ifade ederek, Kur'an'ın tamamını ezberleyene "hafız", onu unutmayan, onunla amel edene "hamili Kur'an" denildiğini, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Vali Erol Ayyıldız'ın da katıldığı törende hafız ve "kurra hafızlar" Kuran-ı Kerim tilaveti sundu, kasideler okundu.

Dua edilmesinin adından mezuniyet diplomaları sahiplerine verildi.