Türkiye ve Rusya Suriye’de Genel Ateşkeste Anlaştı

Türkiye ile Rusya, Suriye’de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştı. Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.

AA’da yer alan habere göre, Türkiye ile Rusya, Suriye’de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı.

Planın, Rusya Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların direnişçilerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.

Anlaşmaya göre “terör örgütleri”, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

Ateşkesin başarılı olması durumunda Esed’in temsilcileri ve direnişçiler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana’da siyâsî müzakerelere başlayacak.

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 nolu kararında öngörülen siyâsî geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.

Görüşmeler 23 Aralık’ta Başladı

Al Jazeera’de yer alan habere göre Suriye’nin genelinde bir ateşkes anlaşmasına varmak amacıyla silahlı direnişçilerle Rusya ve Türkiye arasındaki görüşmeler Ankara’da 23 Aralık’ta başladı.

Bu görüşmeler, Rusya’nın daha önce “terörist” kategorisinde tanımladığı bazı silahlı direnişçilerle aynı masada oturması açısından bir ilk olma özelliği taşıdı.

Hicab: Ateşkes Görüşmelerini Destekliyoruz

Varılan anlaşma öncesinde bir açıklama yapan Yüksek Müzakere Heyeti Genel Koordinatörü Riyad Hicab, kendilerinin ateşkese ve BM denetiminde Cenevre merkezli siyâsî geçiş müzakerelerine hazır olduğunu söylemişti.

Hicab yazılı açıklamasında, küresel aktörlerin tutumundaki değişimi ve Cenevre 1 mutabakatına dayalı bir anlaşmayla sonuçlanacak “samimi” çabaları olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Hicab, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması planlanan Suriye görüşmelerine dâvet edilmediklerini de vurguladı.

Yüksek Müzakere Heyeti, Esed’in temsilcileri ile yapılacak herhangi bir siyâsî geçiş müzakerelerini yürütmek amacıyla muhalifler tarafından kurulan bir şemsiye kuruluşu.

2016 Cenevre görüşmelerinden hemen önce Riyad’da kurulan bu heyet, sürgündeki siyâsî muhalifler, Suriye’nin içindeki bazı muhalif isim ve silahlı gruplar da temsil edilmişti.

Moskova Bildirgesi

Suriye’ye askerî anlamda bizzat müdâhil olan Rusya, Türkiye ve İran ilk kez bir araya gelerek Moskova’da Suriye konusunda bir mutabakata varmıştı.

Toplantıda yayımlanan Suriye Bildirgesi’nde Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılmıştı. Olası bir siyâsî çözümde bu üç ülke garantörlük sözü verdi.

Üç ülke, “muhalif grupların terör listesinde olan IŞİD ve Nusra Cephesi’nden ayrıştırılacağını” söylemişti.