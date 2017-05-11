Türkiye ve Katar’dan Suriyeli Yetimler İçin ‘Özel Köy’

İHH ve Katar RAF ortaklığıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 dönüm arazi üzerine inşa edilen, Suriyeli 990 yetim çocuğun kalabileceği "Çocuk Yaşam Merkezi" 18 Mayıs'ta açılıyor.

Suriye'de yaşanan iç savaşın 6. yılında 1 milyonu aşkın çocuk yetim kaldı.

Bu yetimler, insan kaçakçılığı ve organ mafyası gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmanın yanı sıra, hak ettikleri sevgi ve şefkatten de mahrum.

Bu tehlikelerin ve tehditlerin farkında olan, yetim çocukların acılarını bir nebze olsun dindirmeye amaçlayan İHH ve partner kuruluşu RAF, 990 savaş mağduru yetim çocuğun başta barınma, eğitim olmak üzere sağlık, rehabilitasyon, gıda, kıyafet gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması, psikolojik yönden desteklenmesi amacıyla Reyhanlı'da dev bir "Çocuk Yaşam Merkezi" kurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokolle 2 Temmuz 2015 tarihinde temeli atılan merkez, bir köy büyüklüğünde arazi üzerine inşa edildi. Yetim çocuklar için özel tasarlanan Çocuk Yaşam Merkezi sitesinde, erkekler için 35, kızlar için ise 20 villa tipi ev yapıldı. Her biri 350 metrekare ve 2 katlı villalar, 18 çocuğun kalacağı şekilde tasarlandı. Villaların üst katlarında yatak odaları, bakım elemanlarına ait oda, tuvalet ve duşlar bulunuyor. Alt katlarda ise mutfak, yemek odası, etüt odası, okuma odası, oyun odası, şadırvan ve tuvaletler bulunuyor.

Sitenin içerisinde villaların yanı sıra idari hizmet binası, cami, ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim verecek 3 okul, büyük bir rehabilitasyon merkezi, poliklinik binası, toplantı-gösteri merkezi binası, açık ve kapalı spor salonu, sosyal tesis, personel lojmanı, misafir lojmanı, çocukların yeteneklerini gösterebilecekleri geniş bir kültür merkezi, aile görüş binası, çocuk parkları, ekim-dikim amaçlı tarlalar, mesire alanları ve hayvanat bahçesi de yer alıyor.

İHH Yetim Birimi Başkanı Murat Yılmaz, iç savaşın başlamasının ardından İHH'nın hem Suriye içinde hem de Türkiye'deki yetimler ve onların aileleri için önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Yetim çocuklarla çok özel şekilde ilgilenilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu savaş en çok yetim çocukları vurdu. Çocukların psikolojik anlamda aldıkları hasarlar çok fazla. Bu ihtiyaç durumu bize bir çocuk yaşam merkezi kurma fikri verdi. Burası, savaş dolayısıyla yetim kalan çocuklar için kurulmuş, dünyanın en büyük yaşam merkezi. Takriben 80 milyon liralık meblağ ile kuruldu bu yapı. Suriye'ye 3 kilometre mesafede kurmayı tercih ettik. Sevgi evleri tarzında düşündüğümüz villalardaki her şey, çocukların yaş gruplarına göre tasarlandı. Kampüste 6-12 yaş aralığındaki çocuklar, yaş grupları ve cinsiyetlerine göre farklı evlerde kalacaklar. Kampüsün inşası için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Sevgi Evleri tarzını örnek aldık."

Merkezin bir köy büyüklüğünde olduğunu belirten Yılmaz, "Savaş nedeniyle yetim kalan çocuklar için kurulmuş dünyanın en büyük yaşam merkezi. Çocuklarımızın babalarının tamamı savaşta yaşamını yitirdiği için, terapi görmeleri lazım. İçlerine attıkları birçok sıkıntı var. Bu ortamda bunları tedavi edeceğiz. Mümkün olduğunca gerçek bir yaşamı öğreteceğiz. Çocuklara günlük harçlık verilecek. İçerideki marketlerde kendi alışverişlerini yapabilecekler, berbere gidip saçlarını kestirebilecekler." ifadelerini kullandı.

"55 evde 330 personel olacak"

Yılmaz, Katar RAF'ın, erkek bölümünün tamamı ile kız bölümünün 5 villasını yaptırdığını, bunun dışında Malezya, Endonezya, İngiltere, Güney Afrika ve İngiltere’den çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bu projeye destek verdiğini, Polonya'nın da bir villanın inşaatını üstlendiğini kaydetti.

Çocuk Yaşam Merkezi'nin işletilmesine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, şunları söyledi:

"Her evde 6 bakıcı eleman görev alacak. Alanında uzman, eğitimlerini ve sertifikalarını almış erkek ve bayan kardeşlerimiz burada çalışacak. 55 evde 330 personel olacak. Okulların akıllı tahtasından deney tüplerine kadar, öğretmenlerin özlük haklarından maaşlarına kadar Milli Eğitim Bakanlığı görevli olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da işin içinde olacak. Birlikte işletmeyi arzu ediyoruz zaten. Polikliniklere Sağlık Bakanlığının ciddi katkısı olacak."

Yılmaz, sitenin yüzlerce kamera ile izlendiğini, evlerin mahrem alanları haricindeki diğer alanların kamera ile görüntülendiği kaydederek, sitede güvenlik görevlilerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını dile getirdi.

"Çocuklar, kendi zeytin ağaçlarının bakımını yapacaklar"

Çocuk Yaşam Sitesinde kalacak yetimlerin sosyal hayatın içinde olmalarını istediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız merkezdeki tüm sosyal alanlardan faydalanabilecek, yeşil alanlarda hoşça vakit geçirilebilecek, ekim ve dikim için ayrılan alanlarda faaliyetlerde bulunarak hem bir ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşayacak hem de sahiplenme ve sorumluluk duyguları gelişecek. Dışarıda çok farklı etkinlikler de olacak. Buranın bir getto olmasını istemiyoruz."

Kaynak: AA