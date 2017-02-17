Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları İncirlik’te Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, İncirlik'te bir araya geldi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ı taşıyan uçak saat 10:45'te Adana'daki İncirlik Üssü'ne indi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ve Dunford görüşmesi İncirlik'te yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yazılı açıklamasında, görüşmede “bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak’taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliğinin teyit edildiği” ifade edildi.

Akar, görüşmede Fırat Kalkanı harekâtında büyük başarı elde edildiğini ve güvenliği sağlanan bölgelere yerinden edilmiş insanların geri dönmeye başladığını ifade etti. El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını ve arama/tarama faaliyetlerine geçildiğini belirtti.

Hulûsi Akar, IŞİD başta olmak üzere her türlü “terör örgütü”yle etkin bir şekilde mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ve koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteğin artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını da ifade etti.

Görüşme sırasında "63239" kuyruk numaralı beyaz bir uçak, ayrıca 4 de Türk savaş uçağı İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Öte yandan üsse 13:35'te ABD’ye ait bir kargo uçağı da indi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Perşembe günü Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Orgeneral Dunford'un Cuma günü Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'la görüşeceğini açıklamıştı.

Son olarak 6 Kasım’da Ankara’ya gelen Dunford, Hulûsi Akar’la görüşmesi sonrası Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon, Rakka’nın kurtarılması, elde tutulması ve yönetilmesine dönük uzun vadeli planda birlikte çalışacak" demişti. Dunford, Rakka’nın kurtarılması ve sonrasıyla alâkalı YPG'nin başında bulunduğu Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yeterli olmayacağının farkında olduklarını da vurgulamıştı.

Dunford, Perşembe günü Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la da Bakü'de bir araya gelmişti.

"PKK'yla mücadelede daha fazla destek"

Brüksel'de ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis'le görüşen Savunma Bakanı Işık, James Mattis'in PKK’ya karşı daha fazla destek vereceklerini ve aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekâtı'na da destek vereceklerini söylediğini aktarmıştı.

Bakan Işık, El Bâb'dan sonra hedefin Menbic ve Rakka olacağını da söylemişti. Ancak Rakka operasyonunun PYD/PKK unsurlarıyla değil, bölgedeki Arap unsurlarla yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Zira PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’ye verilen destek Türkiye’nin tepkisine sebep oluyor. Önceki ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle Türkiye arasında IŞİD'le mücadelede YPG'ye verilen destek sık sık karşılıklı sert açıklamalarla ilerledi.

ABD bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başladı. Bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurdu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Ancak Donald Trump yönetiminin Ortadoğu'da nasıl bir politika izleyeceği henüz netleşmiş değil.

Kaynak: AA ve Al Jazeera