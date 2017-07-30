Türkiye-Suriye Sınırından Gelen İddialar Çok Vahim

Sınırdaki son gelişmeler üzerine sitemize açıklamada bulunan kaynaklar şunları kaydetti:

“Suriye sınırında son bir iki aydır sadece sınırı geçmek isteyenler değil sınır köylerinde araçla/otobüsle yolculuk edenlere dahi yoğun ateş açılması söz konusu.

Yaklaşık bir ay önce Berze'den tehcir edilen ailelerden tanıdığımız bir aile sınır köylerinden birinde yolculuk ederlerken otobüs jandarma tarafından taranıyor. 3 çocuk ölüyor. Otobüsteki yolcuların çoğu ağır yaralanıyor. Berze'den gelen tanıdığımız bacının eşi an itibariyle yatalak olup sınırda tedavi için Türkiye'ye geçebilmeyi bekliyor. Bunun gibi vakıalar son süreçte artarak yaşanıyor maalesef.

Bu çok ciddi bir sıkıntı. Askeriye içinde birilerinin kasıtlı olarak sınırda öldürme olaylarını arttırdığını zannediyorum. Sağduyulu vicdan sahibi yetkililere işin vahamet boyutu iletilmeli...

Son birkaç aydaki olaylar rastgele ateş açma değil, birçoğunda kadın ve çocukların dahi direk kafadan vurulması söz konusu... Bölgeden kardeşlerin yolladığı fotoğraflar çok feci!”

Aşağıdaki videolarda da hem sınırdaki sorunlara dair kareler yer almakta, hem de konuyla ilgili bilgi-analizler bulunmaktadır: