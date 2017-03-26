Türkiye Sorunlarını Almanya Taşımasın Diyen Yeşiller Partisi “Hayır!” Dedi

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26.03.2017 02:04
Türkiye Sorunlarını Almanya Taşımasın Diyen Yeşiller Partisi “Hayır!” Dedi
AK Parti yetkililerinin Almanya’da gerçekleştirmek istediği referandum etkinliklerini engelleyen Almanya’da Yeşiller partisi tabelasına “Hayır!” pankartı astı.

HAKSÖZ HABER

"Referandum çalışmalarının Türkiye’nin sorunlarını Almanya’ya sokmak" olarak eleştiren Yeşiller Partisi bürolarına “Hayır!” afişleri astı.

Avrupa'daki bir çok ülke "Hayır!" kampanyalarına devlet, medya ve parti olarak destek verirken, "Evet" kampanyalarını ise engellmekte. Avrupa ülkeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye davet eden pankartlara izin vererek özgürlüğün sadece kimlere ait olduğunu her gün göstermekte.

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