Türkiye Sarraf’ın Durumuyla İlgili Bilgi İstedi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye yazılı nota vererek Türkiye vatandaşı olan Rıza Sarraf’ın durumu hakkında bilgi talebinde bulundu.

Yazılı notada son günlerde Sarraf’ın tutukluluk haline ilişkin Türkiye kamuoyuna çelişkili bilgiler yansıması nedeniyle resmi bilgi edinilmesi ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

Notada Sarraf’ın yargılanma süreci ve nerede tutuklu bulunduğu konusunda bilgi talep edildiği de kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nden konuya ilişkin kısa bir açıklamada yapıldı. Açıklamada, “Rıza Zarraf hakkında basına yansıyan haberler üzerine Vaşington Büyükelçiliğimizce ABD makamlarından resmen bilgi talep edilmiş olup; henüz bir yanıt alınamamıştır. Konu takip edilmektedir” denildi.

ABD Dışişleri’nden Nota Açıklaması

Türkiye hükümetinin ABD’de yargılanan Türkiye vatandaşı Rıza Sarraf’ın durumu hakkında Amerikan makamlarından yazılı nota ile bilgi talebi konusunda ABD açıklama yaptı. Amerika’nın Sesi’nin bu konudaki bir sorusu üzerine yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, diplomatik yazışmaların içeriğini açıklayamayacaklarını, ancak herhangi bir suçlama veya devam eden soruşturmalarla ilgili her türlü sorunun ABD Adalet Bakanlığı’na iletilmesi gerektiğini belirttiler.