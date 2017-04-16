Türkiye Sandık Başında
Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00-16.00, diğer kentlerde 08.00-17.00 saatlerinde yapılıyor.
Halk oylamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar ve beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "tercih" mührü kullanılacak.
Gurbetçi oyunu kullandı
Yurt dışında yaşayan seçmenler, temsilcilikler ve gümrük kapılarında 27 Mart'ta oy kullanmaya başladı. 57 ülkedeki 120 yurt dışı temsilciliğin tümünde oy verme işlemi 9 Nisan’da sona erdi. 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandı. 1 Kasım 2015'deki seçim ile kıyaslandığında, oy kullanan seçmen sayısı yaklaşık 170 bin arttı. Böylece seçime katılım oranı yüzde 40,01’den yüzde 44,61'e yükseldi.
Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi, Türkiye'deki halk oylaması bitiş saatine kadar sürecek.
Oylanacak 18 madde ne getiriyor?
Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişiklikleri oylayacak.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren düzenlemeye göre; Cumhurbaşkanı seçilen kişinin artık partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Değişikliğin kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan eski partisi AK Parti’ye tekrar üye olabilecek.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak.
Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak.
Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e inecek.
TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak.
Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek.
Oy kullanmaya giderken...
Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen ya da kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecek.
T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz edenlerin yanında seçmen bilgi kağıdı veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi bulundurması gerekiyor.
Seçmenler, YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.
Sandık kurulları
Referandumda, sandık kurullarına 10 siyasi partinin üyeleri bulunabilecek. Bunlar: AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin yanı sıra ANAVATAN, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi.
Daha önceki referandumlar
Türkiye'de daha önce 1961 ve 1982 yıllarında anayasa referandumu, 1987,1988, 2007 ve 2010 yıllarında da anayasa değişikliği için referandum yapıldı.
Kaynak:Al Jazeera, YSK, AA
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