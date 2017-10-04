Türkiye Rusya'ya Domates İhracatına Kavuşuyor Artık

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'den 2017 yıl sonu veya 2018 yılının başından itibaren 50 bin ton domates ithal edebileceklerini açıkladı.

Rusya ile her alanda giderek artan işbirliği domates konusunda da meyvesini verdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, Türkiye'den domates ithal edebileceklerini söyledi.

Tarih de veren Dvorkoviç, bunun 2017 sonu veya 2018 yılının başlarında gerçekleşebileceğini ifade etti.

Alınacak domates miktarının 50 bin ton civarında olabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya devlet Başkanı Valadimir Putin'in Ankara'daki görüşmelerinde de konu gündeme gelmişti.

Daha önceki açıklamalarda domates ithalatı yasağının 3 yıl sürebileceği ifade edilmişti.