Türkiye Rudaw’ı Türksat'tan Çıkardı!

IKBY’deki bağımsızlık referandumu karşısında red cephesinden yana saf tutan Türkiye bölgeye dönük yaptırımlara başladı.

Bu kapsamda RTÜK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Rudaw ve K24 ile Waar TV kanallarının Türksat'tan çıkarılması yönünde karar verdi.