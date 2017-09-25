Türkiye Rudaw’ı Türksat'tan Çıkardı!
RTÜK, Irak Kürdistanı merkezli yayın kuruluşu Rudaw’ın, Türksat uydusundan çıkarılmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıdan Rudaw'ın Türksat'tan çıkarılmasına karar verildi.
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IKBY’deki bağımsızlık referandumu karşısında red cephesinden yana saf tutan Türkiye bölgeye dönük yaptırımlara başladı.
Bu kapsamda RTÜK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Rudaw ve K24 ile Waar TV kanallarının Türksat'tan çıkarılması yönünde karar verdi.
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, Irak Kürtleri, bağımsızlık referandumu, Türksat, RTÜK, Rudaw
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