Türkiye Referandumun Ertelenmesine de Karşıymış!

Bekir Bozdağ’ın konuyla ilgili açıklamalarını hiçbir yorum eklemeksizin aynen sunuyoruz:

TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

Öncelikle MGK’da referandum kararı değerlendirilmiş ve konu ‘bütün boyutlarıyla’ ele alınarak değerlendirilmiştir. Alınabilecek her türlü tedbir masaya yatırılmış ve bu konularda neler yapılabileceği enine boyuna çok geniş kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş ve Bakanlar Kurulu’na da bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Daha sonra toplanan Bakanlar Kurulu, MGK’daki değerlendirme ve alınan tavsiyeleri de gözetmek suretiyle bu referandumu bütün yönleriyle değerlendirmiştir. Bütün opsiyonlar masaya konulmuştur. Referandumun olması halinde Türkiye ne tür tedbirler alacaktır, bu tedbirler hangi takvim içerisinde uygulamaya konacaktır bunlar bütün boyutlarıyla değerlendirilmiştir.

GÜVENLİK RİSKLERİ VAR

Öncelikle şunları ifade etmekte fayda görüyoruz; Bu referandum gayrimeşru bir referandumdur, kabul edilemez bir referandumdur. Bu referandum Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğine doğrudan bir tehdittir. Yine bu referandum bölgenin barışına, huzuruna, istikrarına, güvenliğine, şu anda yaşadığı bütün sıkıntılar ve sorunlar yanında yeni tehditler, yeni sıkıntılar doğurmaya, yeni sorunlar yaratmaya da adaydır. Bu açıdan da referandum bölgedeki huzursuzluğu daha da arttıracak pek çok güvenlik riskleri ve öngörülemeyen sonuçlar ortaya çıkarabilecektir.

VAHİM BİR HATA, BÜYÜK BİR YANLIŞ

Bugün bu referandum kararını alanlar, bazı sorunlarını çözmek için bu adımlar attıklarını söyleyenler yarın çözemeyeceği daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilecektir. Bu referanduma Türkiye’ye karşı olduğu gibi komşu ülkelerin de tamamı karşıdır. İsrail hariç tüm dünyanın karşı olduğu bir referandum. İkincisi bu bölgede yaşayan toplulukların tamamının onay vermediği bir referandum. Bölgede ihtilaflı konular var, bu ihtilaflar çözüme kavuşturulmamıştır. Musul üzerinde Kerkük üzerindeki tartışmalar henüz netliğe kavuşturulmamıştır. O nedenle tartışmalı bölgelerin referanduma dahil edilmesi de ayrıca vahim bir hatadır, büyük bir yanlışlıktır.

SON KEZ UYARIYORUZ: VAZGEÇİN

O nedenle biz Türkiye olarak son bir kez daha Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne çağrıda bulunuyoruz. Aklı selim ile hareket edin. Bu referandumdan vazgeçin, referandumu iptal edin. Hem Bölgesel Yönetimin hem de bölgede yaşayanların hem de bölgenin hayrına olan referandumu iptal etmektir. Bu konu duygusallıkla ele alınacak bir konu değildir ve duygusallıkla götürülecek bir konu değildir.

ERTELEMEYE DE KARŞIYIZ

Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Ertelemek ileride bu referandumun yapılacağına izin vermek anlamını taşır ki bizim bu referandumun bugün de yarın da ileriki bir tarihte de yapılmasına asla rızamız yoktur ve bu referandum tekrarsız bir şekilde bir daha tekrarlanmayacak biçimde iptal edilmelidir. Türkiye konuyu bundan sonra da aklıselim ile sağduyu ile ve ülkemizin, milletimizin çıkarlarını gözeterek takip edecektir. Milletimizin ve ülkemizin çıkarlarına zede getirecek işlerin olmasını engellemek için üzerine düşenleri elbette yapacaktır.