‘Türkiye OHAL’den Kurtulmalı’

Dün Bloomberg HT’ye gündeme dair açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Serbest bölgeler, üretim üzerindeki yükler gibi birçok alanda çalışmalarımız bir noktaya geldi, üretimle ilgili önemli reform paketi gelecek. Kamunun yükleri konusunda da ciddi reformlar yapmamız gerekiyor ve yapılacak” dedi. Ekonomik sorunların referandum sonucuna etkisinin olduğunu söyleyen Zeybekci, “İşsizlikle ilgili gelinen nokta seçimdeki en zayıf karnımızdır. İşsizlik rakamının yukarıda olmasının referanduma etkisi olur. Eğer işsizlikle ilgili olumlu rakam elde edeceksek yüzde 5.5’in altında büyümemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Zeybekci, AB’nin öncelikle bir ‘ticari ortak’ olduğunu vurguladı. “AB ile şu anki ortam pozitif değil. AB’ye söylenecek çok şey var. Irkçılık, içine kapanma, İslamofobi rağbet görmeye başladı. Seçimlerden sonra normalleşmesini bekliyorum. Biz AB ile önemli gündem yakaladık; Gümrük Birliği’nin güncellenmesi. Bu vize muafiyetinden de önemli. AB, Türkiye için birinci ticaret ortağı” diyen Zeybekci, OHAL’e karşı olduğunu ancak Türkiye’de bunu gerektiren ortamın bitmiş olması gerektiğini de belirtti. Zeybekci, “Başta FETÖ olmak üzere terör tehdidi ortadan kalkmalı. Türkiye ilk fırsatta OHAL’den kurtulmalı” açıklamasını yaptı.

ÇAYKUR’DA ORTAKLIK VE SATIŞ YOK

Çaykur’un Katarlılara satıldığına yönelik iddialara ilişkin soru üzerine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Benim bildiğim kadarıyla yok. Zaten Çaykur bunu açıklamasını yaptı” diyerek şöyle devam etti: “Çaykur’un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten resmi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı. Şöyle bir şey de var; Türkiye’deki bir şirketin yabancı yatırımcı tarafından alınmış olmasını ben yadırgamıyoruum ama böyle birşey şu anda yok.”

Karar