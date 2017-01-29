Türkiye Obezitede Onuncu Sırada

»Ana Sayfa»Sağlık
29.01.2017 13:01
Türkiye Obezitede Onuncu Sırada
Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'de her üç kişiden birinin obez, diğerinin fazla kilolu, geri kalanın da normal kiloda olduğunu söyledi. Bu konuda Türkiye'nin en kötü 10 ülke arasında olduğunu vurgulayan Akdağ, "Maalesef durumumuz çok kötü" dedi.

Türkiye'de her üç kişiden biri obez. Diğer üçte biri fazla kilolu, geri kalanları ise normal kiloda. Açıklama, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan. Bu durumda dünyada en çok 10 ülke olduğunu söyleyen Akdağ, toplumdaki kilo fazlalığına dâir detaylı bilgiler verdi.

Hareketsizlik, şişmanlık, sigara ve alkolün obezitedeki etkilerini anlatan Akdağ, Avrupa'ya kıyasla alkol tüketiminin beşte bir olduğuna değindi. "Türk nüfusunun düzenli biçimde hareket eden oranı yüzde 20'nin altında" diyen Bakan, "Finlandiya'da bu, yüzde 80'in üzerinde" diye devam etti.

"Maalesef durumumuz çok kötü. Türkiye'de her üç kişiden biri obez. Ben niye zayıflamaya çalışıyorum? Ben de son bir-iki yıldır obez sınıfına girdim. Vücut kitle endeksim 30'un az bir şey üzerine çıkmıştı. Şimdi 80 kiloya geri döndüğüm zaman obez olmaktan çıkıyorum ama yine aşırı kilolu oluyorum. Oysa bana birçok kişi de 'Yok siz de çok şişman değilsiniz' diyor. Dolayısıyla bunun zor bir iş olduğunu bilelim. Toplumun üçte biri obez, üçte biri kilo fazlası, üçte biri de normal. Bu durumda dünyada kaç ülke var derseniz? 10 ülke ancak var. Biz de o 10 ülke içine girdik. Kötü 10'dayız. Bir taraftan hareketsiz bir toplumuz. Obeziteyle mücadele zor ancak bu konudan vazgeçemeyiz. Türkiye'nin sağlıkla ilgili geleceğini konuşacaksak, en önemli konuşacağımız üç husus var, hareketsizlik, şişmanlık ve sigara... Bunun yanına alkolü ekleyebiliriz. Her ne kadar Avrupalılara kıyasla yüzde 20 oranında alkol tüketimimiz varsa da. Bunları 10 maddeye de çıkarabiliriz ama 10'unu saysak biraz daha mücadelemizi zayıflatacağız. Türk nüfusunun düzenli biçimde hareket eden oranı yüzde 20'nin altında. Finlandiya'da bu, yüzde 80'in üzerinde."

"1-2 kilo daha vereceğim"

AA'ya konuşan Bakan Akdağ, kendisinin de 10 kilo verme sözü olduğunu, 3'ünü şimdiye dek verdiğini söyledi. Bakan Akdağ, sigara konusunda toplumsal destek bulmanın kolay olduğunu ancak şekerli ve kalorili gıdalara karşı mücadelenin daha zor olduğunu söyledi. 

Sigara kullananların toplumun yüzde 30'unu oluşturduğuna vurgu yapan Sağlık Bakanı, şunları söyledi:

"Ancak 'Ben baklava, börek, kadayıf dolması, hamburger hayatta yemem' diyen var mı içinizde? Bunun için zor bu olay. Bizim kaloriyi, şekeri, karbonhidratı azaltmamız var. Ama Türk mutfağı da inanılmaz lezzetli. Bunun için bu çok kolay bir mesele değil, çok daha zor. Dünya örnekleri de bunun daha zor olduğunu gösteriyor. Ama bu zorluk bizi asla bu yoldan döndürmemeli."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kantinlerine getirdiği uygulamalara değinen Sağlık Bakanı, "Yetmez. Ana sınıflardan başlayarak çocuklarda doğru beslenmenin, aşırı kalori, karbonhidrat almamanın öğretilmesi için daha sıkı çalışmamız gerek" dedi.

Gıda paketlerine kalori uyarısı

Gıda paketlerine kalori bilgilerini küçük harflerle yazmanın yetmeyeceiğini söyleyen Bakan, "Biz gıda paketlerinin üzerine mesela renk uyarıları koyabiliriz, kırmızı, yeşil, sarı... Kırmızı 'yüksek kalori var, dikkat' anlamına gelecek" diye konuştu.

Bakan Akdağ, televizyondaki gıda reklamlarına da uyarı koyabileceklerini belirtti.

Yerli ilaç sanayii

Bakan Akdağ, yerli ilaç sanayinin teşvik edilmesi kararı sonrası yaşanan gelişmelere de değindi. Türkiye'de üretilen eşdeğer ilaçların yabancı muadillerinden eksiği olmadığını belirten bakan, yerli üretime öncelik verileceğini söyledi.

Tıbbi cihazların Türkiye'de yapılması konusuna da değinen Akdağ, "Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı 23 il başta olmak üzere yerine göre satın alma garantileri vererek tıbbi cihazların da Türkiye'de üretilenlerini daha büyük oranda kullanacağımız bir döneme geçiyoruz. Bunun 2017'de örneklerini göreceğiz inşallah" diye konuştu.

Kaynak: AA

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin İlk Şehir Hastanesi Yozgat’ta Hizmete Giriyor15 Ocak 2017 Pazar 21:17
  • Nutella İçin Bakan Faruk Çelik'ten Talimat Geldi14 Ocak 2017 Cumartesi 13:36
  • Uyuşturucu Maddeler Listesine 25 Kimyasal Madde Daha Eklendi12 Ocak 2017 Perşembe 11:01
  • Aile Hekimlerinin Sayısı Artacak08 Ocak 2017 Pazar 19:28
  • 'Çocuklara Tam Buğday Unu Önermiyoruz'29 Aralık 2016 Perşembe 12:41
  • Nefes Ritmi Hafızayı Etkiliyor11 Aralık 2016 Pazar 08:57
  • Türkiye’de En Çok Görülen Kanser Türü Hangisi?11 Aralık 2016 Pazar 08:53
  • Kişiliği Etkileyen Bazı Genler Zihin Sağlığını da Etkiliyor08 Aralık 2016 Perşembe 09:23
  • Bağışıklık Sistemi Bozuklukları Kalp Hastalığını Geçti06 Aralık 2016 Salı 14:43
  • Özel Hastanelerde Ücretsiz Kanser Ameliyatı Yapılacak05 Aralık 2016 Pazartesi 00:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim