“Türkiye Nüfusunun Yüzde 49,8’ini Kadınlar Oluşturuyor”

Türkiye İstatistik Kurumu, “İstatistiklerle Kadın 2016” çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “İstatistiklerle Kadın 2016” başlıklı çalışmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2’sini erkek, yüzde 49,8’ini kadınlar oluşturuyor.

Türkiye’nin 40 milyon 43 bin 650 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 39 milyon 771 bin 221 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu.

Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA