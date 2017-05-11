Türkiye Kuveyt'e Askeri Üs Kuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuveyt ziyaretinde bir takım askeri anlaşmalar imzalandığı, bu çerçevede Türkiye askerinin Kuveyt’te konuşlanabileceği belirtiliyor.

İngiltere’de yayımlanan Arapça gazetelerden El Arabi El Cedid’in haberine göre Türkiye askerinin Kuveyt’e konuşlanmasına imza atan Kuveyt aynı zamanda Mısır için arabulucu rolü oynuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki yılda Kuveyt Emiri ile dört defa bir araya geldi. Son görüşmede taraflar, siyasi ve ekonomik olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

Ziyarette Kuveyt ve Türkiye, Türkiye askerinin Kuveyt’te bulunmasıyla sonuçlanabilecek birtakım askeri anlaşmalara imza attılar.

Bu arada Kuveyt son dönemde Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye bazı ülkelerle Türkiye arasında Mısır ve Suriye dosyaları bağlamında bakış açılarını yaklaştırma konusunda da önemli rol oynadığı savunuldu.

El Arabi El Cedid’e konuşan üst düzey bir diplomatik kaynak, "Kuveyt, Türkiye ile Mısır’ın bakış açılarını yakınlaştırma konusunda önemli bir rol üstlenecek. Erdoğan’ın Kuveyt’e gelmesinden bir gün önce ayrılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, terörle mücadelede ve ekonomik alanlarda işbirliği için Kuveyt hükümetinden Türkiye’yle iletişim kanalı açma talebinde bulundu” dedi.